Fetiță de 2 ani, moartă după ce tata a uitat să o ducă la creșă și a lăsat-o în mașină în caniculă

O fetiță de doi ani a murit în nord-vestul Spaniei, după ce a fost lăsată accidental în mașina tatălui ei în timpul unei perioade neobișnuit de caniculare, cu temperaturi în unele zone la 38 de grade Celsius.

Copilul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a petrecut câteva ore în interiorul vehiculului în orașul galician Brión, după ce tatăl ei a uitat să o ducă la creșă, scrie The Guardian.

Tata a fost distras de un apel telefonic, alarma a dat-o mama

Potrivit relatărilor din presă, bărbatul își dusese copilul cel mare la școală în acea dimineață și intenționase să o lase pe cea mică la creșă când a fost distras de un apel telefonic. În loc să se îndrepte spre creșă, s-a dus la serviciu, lăsând copilul în mașină.

Alarma a fost declanșată în acea după-amiază, când mama fetiței s-a dus să o ia de la creșă la ora 15:00 și i s-a spus că nu fusese lăsată în acea dimineață. Realizând ce s-a întâmplat, părinții au sunat la serviciile de urgență, iar fetița a fost dusă la un centru medical din orașul apropiat Bertamiráns, unde a fost declarată decedată.

Doliu în orașul Brión

Poliția investighează incidentul, iar familia primește sprijin psihologic.

Consiliul orașului Brión a declarat două zile de doliu pentru fată și a declarat că vineri se va ține un minut de reculegere în memoria ei.

„Dorim să oferim cele mai sincere condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei fetiței care și-a pierdut viața ieri în Brión, precum și tuturor prietenilor ei, în timp ce le punem la dispoziție toate resursele municipale de care au nevoie în aceste vremuri dificile”, a declarat consiliul. „Să se odihnească în pace”.

Spania se pregătește pentru un val de căldură extremă

Spania se pregătește pentru tipul de căldură asociat mai frecvent cu solstițiul de vară. Oficiul meteorologic de stat, Aemet, a declarat că „temperaturile excepțional de ridicate” ar putea ajunge la 36-38°C în unele părți din sudul țării.

„Pe tot parcursul lunii mai, am înregistrat o perioadă prelungită de temperaturi sub normal”, a transmis Aemet. „Acum vine exact opusul: o perioadă de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. De fapt, unele zile ar putea doborî recorduri de căldură”.

Aemet a mai transmis că valul canicular, care nu îndeplinește criteriile tehnice pentru a fi declarat val de căldură, va dura probabil până la mijlocul săptămânii viitoare.

Spania, una dintre țările europene cele mai expuse efectelor urgenței climatice, s-a confruntat cu un număr tot mai mare de valuri de căldură și o creștere bruscă a incendiilor forestiere de amploare în ultimii ani.