Fetiță de 2 ani, moartă după ce tata a uitat să o ducă la creșă și a lăsat-o în mașină în caniculă

O fetiță de doi ani a murit în nord-vestul Spaniei, după ce a fost lăsată accidental în mașina tatălui ei în timpul unei perioade neobișnuit de caniculare, cu temperaturi în unele zone la 38 de grade Celsius.
Copilul, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a intrat în stop cardiac miercuri după-amiază, după ce a petrecut câteva ore în interiorul vehiculului în orașul galician Brión, după ce tatăl ei a uitat să o ducă la creșă, scrie The Guardian.
Potrivit relatărilor din presă, bărbatul își dusese copilul cel mare la școală în acea dimineață și intenționase să o lase pe cea mică la creșă când a fost distras de un apel telefonic. În loc să se îndrepte spre creșă, s-a dus la serviciu, lăsând copilul în mașină.
Alarma a fost declanșată în acea după-amiază, când mama fetiței s-a dus să o ia de la creșă la ora 15:00 și i s-a spus că nu fusese lăsată în acea dimineață. Realizând ce s-a întâmplat, părinții au sunat la serviciile de urgență, iar fetița a fost dusă la un centru medical din orașul apropiat Bertamiráns, unde a fost declarată decedată.
Poliția investighează incidentul, iar familia primește sprijin psihologic.
Consiliul orașului Brión a declarat două zile de doliu pentru fată și a declarat că vineri se va ține un minut de reculegere în memoria ei.
„Dorim să oferim cele mai sincere condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei fetiței care și-a pierdut viața ieri în Brión, precum și tuturor prietenilor ei, în timp ce le punem la dispoziție toate resursele municipale de care au nevoie în aceste vremuri dificile”, a declarat consiliul. „Să se odihnească în pace”.
Spania se pregătește pentru tipul de căldură asociat mai frecvent cu solstițiul de vară. Oficiul meteorologic de stat, Aemet, a declarat că „temperaturile excepțional de ridicate” ar putea ajunge la 36-38°C în unele părți din sudul țării.
„Pe tot parcursul lunii mai, am înregistrat o perioadă prelungită de temperaturi sub normal”, a transmis Aemet. „Acum vine exact opusul: o perioadă de temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării. De fapt, unele zile ar putea doborî recorduri de căldură”.
Aemet a mai transmis că valul canicular, care nu îndeplinește criteriile tehnice pentru a fi declarat val de căldură, va dura probabil până la mijlocul săptămânii viitoare.
Spania, una dintre țările europene cele mai expuse efectelor urgenței climatice, s-a confruntat cu un număr tot mai mare de valuri de căldură și o creștere bruscă a incendiilor forestiere de amploare în ultimii ani.