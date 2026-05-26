Estimările ANM anunță patru săptămâni de caniculă și deficit de precipitații în toată țara

România se va confrunta cu temperaturi neobișnuit de ridicate și lipsă acută de ploi în următoarea lună, conform celei mai recente estimări meteorologice ANM valabile pentru intervalul 25.05.2026 – 22.06.2026.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie

În săptămâna 25 mai – 1 iunie, temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național.

Săptămâna 1 – 8 iunie

Pentru intervalul 1 – 8 iunie, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal.

Săptămâna 8 – 15 iunie

În săptămâna 8 – 15 iunie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru.

Săptămâna 15 – 22 iunie

În săptămâna 15 – 22 iunie mediile valorilor termice se vor situa din nou peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, deficitare în vest, nord, centru și local în sud-vest.