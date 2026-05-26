Estimările ANM anunță patru săptămâni de caniculă și deficit de precipitații în toată țara

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat marți că urmează patru săptămâni cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în toată țara și precipitații deficitare în majoritatea regiunilor.
Radu Mocanu
26 mai 2026, 07:47, Social
România se va confrunta cu temperaturi neobișnuit de ridicate și lipsă acută de ploi în următoarea lună, conform celei mai recente estimări meteorologice ANM valabile pentru intervalul 25.05.2026 – 22.06.2026. 

Săptămâna 25 mai – 1 iunie

În săptămâna 25 mai – 1 iunie, temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național. 

Săptămâna 1 – 8 iunie

Pentru intervalul 1 – 8 iunie, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal. 

Săptămâna 8 – 15 iunie

În săptămâna 8 – 15 iunie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru. 

Săptămâna 15 – 22 iunie

În săptămâna 15 – 22 iunie mediile valorilor termice se vor situa din nou peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, deficitare în vest, nord, centru și local în sud-vest. 

