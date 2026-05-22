ANM anunță cum va fi prima luna de vară în România. Unde va fi mai cald în iunie și unde ar putea ploua

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în România în prima luna de vară. În unele regiuni va fi mai cald decât este normal, iar în altele ar putea ploua, au transmis meteorologii în prognoza valabilă în perioada 25 mai-22 iunie.
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO.
Petru Mazilu
22 mai 2026, 07:46, Social
Potrivit ANM, în săptămâna 25 mai-1 iunie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele estice.

Regimul pluviometric va fi deficitar în majoritatea regiunilor, dar mai ales în zonele montane.

În săptămâna 1- 8 iunie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

În săptămâna 8-15 iunie, temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, îndeosebi în jumătatea vestică a țării, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi local deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

În săptămâna 15-22 iunie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice,
iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, a precizat ANM.

