Ciprian Ciucu va participa la dezbaterea „București — Metropola viitorului, între istorie și reformă”, găzduită de G4Media

G4Media continuă seria evenimentelor G4Debate. Vineri, 22 mai, de la ora 10.00, urmărește LIVE dezbaterea „București — Metropola Viitorului, între Istorie și Reformă”. Discutăm împreună cu primarul general Ciprian Ciucu și specialiști din domenii relevante despre mobilitate, patrimoniu, dezvoltare urbană, siguranță seismică și viață urbană.
Dezbaterea propune o abordare clară, împărțită în două planuri complementare: infrastructura unui oraș în mișcare și identitatea unei metropole care trebuie să își protejeze patrimoniul, să se dezvolte coerent și să rămână locuibilă.
Cum facem din București un oraș mai circulabil, mai coerent, mai sigur și mai locuibil? Cum facem din București o Metropolă a Viitorului?
Invitați la dezbatere
Moderatori: Cristian Pantazi & Ioana Câmpean
- Ciprian Ciucu – Primarul General al Municipiului București
- Alexandru Călin – Rector Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
- Ruxandra Aelenei – Expertă în mobilitate urbană și lector la Universitatea de Științe Aplicate din Amsterdam
- Emil Ivănescu – Președinte Ordinul Arhitecților din România, filiala București
- Daniel Mischie – Vicepreședinte HORA, Organizația Industriei HoReCa
- Răzvan Munteanu – Director Executiv, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
- Edmond Niculușcă – Director ARCEN – Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate
- Sandra Ecobescu – Membru fondator și Președinte al Fundației Calea Victoriei
- Radu Andronic – Expert mobilitate și regenerare urbană (elaborator MasterPlan Velo București, proiectant Lărgire Bd. Dimitrie Pompeiu)