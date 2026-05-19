Ciucu îi răspunde lui Grindeanu: Este ridicol să vorbești de zombi politic când ai sub 10% rata de încredere

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, i-a răspuns președintelui PSD, Sorin Grindeanu care spunea că Ilie Bolojan ar fi un „zombi politic”. Liberalul l-a calificat pe Grindeanu drept „inabil politic”, susținând că afirmația sa este un „ridicolă”, având în vedere rata sa de credibilitate.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
19 mai 2026, 12:53, Politic
Liderul PNL  l-a atacat miercuri pe Sorin Grindeanu, afirmând că declarațiile sale reprezintă o insultă la adresa întregului partid, calificându-l pe acesta drept „inabil politic”. 

Sorin Grindeanu este inabil politic și că poate să uite să mai guverneze cu PNL din moment ce îl jignește pe Ilie Bolojan care este președintele PNL și jignindu-ne președintele ne jignește pe fiecare dintre noi în parte pentru că el ne reprezintă, acest președinte Ilie Bolojan. Probabil că se complace deja cu gândul că nu vom mai guverna”, a spus Ciprian Ciucu miercuri la B1 TV. 

Acuzații de manipulare: Bolojan a fost tocat

Primarul General a reiterat poziția formațiunii sale de a nu mai negocia cu PSD și a răspuns și acuzațiilor lansate de Grindeanu cum că PSD ar fi fost „sacul de box” al coaliției. 

„N-ai cum să ne chemi la masă să discutăm în timp ce ne ataci. Grindeanu mistifică realitatea în sensul în care Ilie Bolojan a fost tocat, este factual dovedit, planificat strategic de către PSD toată guvernarea. În timp ce ne cerea nouă liberalilor să nu răspundem, să nu afectăm coaliția, încrederea din coaliție. Adică cum poate să vină domnul Grindeanu să spună că Ilie Bolojan a atacat PSD? Da! După ce au dărâmat guvernul, a atacat PSD”, mai spune liderul liberal. 

Zombi politici și rata de încredere

Referitor la afirmația președintelui PSD potrivit căreia premierul interimar la României, Ilie Bolojan ar fi un zombi politic, Ciucu a reacționat, susținând că este o afirmație „ridicolă”. 

„În ceea ce privește ideea de zombii politici, este doar ridicol să vorbești tu despre zombi politici când ai sub 10% încrederea populației, în timp ce Ilie Bolojan se bucură de mult mai multă încredere. Este, efectiv, absurd ceea ce spune Grindeanu”, a punctat Ciucu. 

„Ceea ce este important pentru România este că în sfârșit PSD se duce la vale și nu-și va mai reveni niciodată”, a conchis edilul. 

