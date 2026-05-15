Ciprian Ciucu anunță organizarea unui concurs de soluții pentru transformarea Bulevardului Magheru

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat vineri că a semnat un contract cu Ordinul Arhitecților din România (OAR), pentru reconfigurarea Bulevardului Magheru. Edilul a mai spus că va organiza concursuri pentru pietonalizarea Căii Victoriei în zona Palatului Regal.
Sursa foto: Facebook/Ciprian Ciucu
Radu Mocanu
15 mai 2026, 20:13, Politic
Am semnat un contract cu Ordinul Arhitecților (OAR) pentru a organiza un concurs internațional de soluții pentru a-l regândi, resistematiza și pentru a-l readuce în top, acolo unde a fost ani și ani de zile!”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de Primarul General. 

„OAR va fundamenta împreună cu noi temele pentru soluții, vor exista dezbateri publice și soluția va fi aleasă de un panel de specialiști format din urbaniști, arhitecți, peisagiști, etc.”, continuă Ciucu. 

Ciucu a descris Bulevardul Magheru ca o arteră care „respinge” din cauza problemelor cu care se confruntă. 

„Bulevardul Magheru este astăzi un simplu culoar de tranzit, zgomotos, cu aer rău, poluat – nu atrage, ci respinge. An de an a tot pierdut poziții în clasamentul arterelor comerciale din lume. Magheru nu mai este atractiv astăzi. Nu atrage viață comercială, nici culturală, nu e plăcut, nu este verde, ci, mai degrabă, ne agresează și vizual, și auditiv și olfactiv”, transmite edilul. 

Printre alte proiecte ale Primăriei Municipiului București se numără și refacerea zonei Palatului Regal și pietonalizarea Căii Victoriei din apropierea obiectivului. 

„Acum, că avem bugetul aprobat și ne putem apuca să încheiem mai multe astfel de contracte  (din păcate… cam la jumătatea anului) vom da drumul la mai multe concursuri de soluții. Cel mai important și mai important va fi cel aferent întregii zone a Palatului Regal. Aici dăm drumul la un PUZ ce va fi făcut tot în baza unui concurs de soluții. În viziunea mea, Calea Victoriei, în dreptul Palatului, trebuie să fie pietonală, traficul trebuie mutat în subteran, dar soluțiile vor reieși în urma competiției internaționale”, mai anunță șeful administrației locale. 

