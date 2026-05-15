Președintele Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine este Martina Orlea

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul de numire a Martinei Orlea în funcția de consilier de stat.
Sursa foto: Facebook/Martina Orlea
Iulian Moşneagu
15 mai 2026, 21:13, Politic
Martina Orlea își va începe mandatul luni, 18 mai 2026, potrivit decretului semnat vineri de președintele Nicușor Dan.

Ea este co-fondatoare a proiectului „România imună”, inițiativă care urmărește creșterea rezilienței populației la dezinformare prin educație și dezvoltarea gândirii critice.

De asemenea, a făcut parte din proiectul „Spre Primărie”, un program de pregătire pentru viitori candidați la alegerile locale din 2028. Conform prezentării de pe site-ul proiectului, ea lucrează în campanii politice de peste șase ani și a colaborat cu Partidul Laburist din Marea Britanie, Partidul Democrat din SUA și PAS din Republica Moldova.

Orlea a coordonat strategia de digital și voluntari a lui Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025 și are experiență în comunicare politică și combaterea dezinformării.

Potrivit profilului său de LinkedIn, Martina Orlea este absolventă a Academiei de Studii Economice din București, unde a studiat afaceri și economie internațională, și a urmat programe de master la Sciences Po și Hertie School, în domeniile dezvoltării internaționale și politicilor publice.

