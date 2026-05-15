Nicușor Dan, despre programul SAFE: „Există un back-up în Parlament”

Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat, vineri, dacă există riscul ca programul SAFE să fie blocat, în condițiile în care ordonanță de urgență dată de guvernul Ilie Bolojan, care ar trebui să faciliteze semnarea contractelor, a fost atacată la Curtea Constituțională.

„Nu există riscul acesta”, a declarat Nicușor, adăugând că, pe măsură ce se apropie data de 31 mai, termenul limită, „există un back-up în Parlament”.

De asemenea, președintele a menționat că există posibilitatea de a interveni legislativ în Parlament, în timp optim, astfel încât termenul 31 mai să nu fie afectat.

Programul SAFE

România a obținut a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană din cadrul Programului Security Action For Europe (SAFE), de peste 16,6 miliarde euro, dar pentru a o atrage, trebuie să selecteze companiile cu care să încheie contracte care trebuie să poată fi finalizate la sfârșitul anului 2030.

Potrivit cadrului general stabilit, finanțarea prin credite, cu o dobândă foarte mică, de 3%, va fi folosită pentru înzestrarea modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate, respectiv 9,53 miliarde euro, pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, respectiv capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret, 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională, 2,8 miliarde euro.