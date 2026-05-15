Prima pagină » Politic » De ce a omis Nicușor Dan să-i mulțumească lui Bolojan? Președintele a dat acum explicația

Nicușor Dan fusese criticat că nu i-a mulțumit lui Ilie Bolojan la declarațiile de presă de după moțiunea de cenzură. Întrebat despre această omisiune, președintele a oferit o explicație simplă.
Andreea Tobias
15 mai 2026, 12:48, Politic
Întrebat dacă omisiunea a fost intenționată sau dacă nu e mulțumit de activitatea premierului, Nicușor Dan a răspuns scurt.

„Îi mulțumesc domnului Bolojan pentru activitate, dar este încă în funcție”, a spus președintele.

Practic, nu era locul unui bilanț sau al unor mulțumiri formale față de un premier care continuă să activeze, chiar și în regim interimar.

Întrebat și dacă au existat reforme concrete blocate de PSD în cele 10 luni de guvernare, pentru protejarea unor rețele de sinecuri și grupuri de interese, Nicușor Dan a evitat un răspuns tranșant.

„Nu o să vă răspund cu da sau nu. Ar însemna să mă implic în tensiunile existente”, a spus el.

„Cunoaștem trecutul. Întrebarea fundamentală acum este care este viitorul și care e majoritatea care va susține în Parlament”.

