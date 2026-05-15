Prima pagină » Video » 45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu. Zece astronauți s-au reunit la București pentru a celebra momentul istoric

45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu. Zece astronauți s-au reunit la București pentru a celebra momentul istoric

Unul dintre cele mai importante momente din istoria științei și a tehnologiei românești este primul zbor în spațiul cosmic efectuat de Dumitru Prunariu în data de 14 mai 1981.
Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta
Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta
Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”
Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”
Nicușor Dan, despre posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: O ipoteză
Nicușor Dan, despre posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: O ipoteză
Nicușor Dan, la BSDA 2026: România continuă sprijinul umanitar pentru Gaza, dar menține contractele militare aflate în derulare cu Israelul
Nicușor Dan, la BSDA 2026: România continuă sprijinul umanitar pentru Gaza, dar menține contractele militare aflate în derulare cu Israelul
Nicușor Dan, despre programul SAFE: „Există un back-up în Parlament”
Nicușor Dan, despre programul SAFE: „Există un back-up în Parlament”
Oana Zvobodă
15 mai 2026, 13:14, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Dumitru-Dorin Prunariu a devenit primul și, până în prezent, singurul român care a ajuns în cosmos. Odată cu această misiune, România a devenit a 11-a țară care a trimis în spațiu un astronaut.

Vezi galeria foto
6 poze

Zece astronauți din Franța, Germania, Italia, Spania, Norvegia, Slovacia, Turcia și Canada și-au împărtășit experiențele cu oameni de știință, profesori, ingineri, studenți și elevi, la Academia de Studii Economice din București cu ocazia aniversării a 45 de ani de la zborul cosmic al românului Dumitru Prunariu.

„Pentru prima dată, românul a privit Pământul din orbită. Nu ca pe o hartă împărțită de granițe, ci ca pe o planetă uriașă și unică, plină de viață. Cu ocazia acestei aniversări, noi nu ne îndreptăm privirea doar spre trecut.

Explorarea spațială a început ca o mare aventură științifică și tehnologică a secolului al XX-lea. De la lansarea primului satelit artificial, Sputnik, în 1957, la zborul lui Yuri Gagarin din 1961, până la aselenizarea misiunii Apollo 11 în 1969.

În acea perioadă, activitățile spațiale erau în primul rând o expresie a marilor programe de stat, a competiției geopolitice și a cooperării științifice dintre națiuni. Zborul cosmic românesc din 1981 a aparținut acestei etape istorice.

Nu a fost doar realizarea unui singur individ, ci a unei școli de inginerie, a unei culturi științifice, a unei pregătiri riguroase și a unei cooperări internaționale. În același timp, a demonstrat că o țară de dimensiuni medii poate participa la marile proiecte ale umanității atunci când investește în educație, cercetare, tehnologie și oameni de valoare.

Zece astronauți din Franța, Germania, Italia, Spania, Norvegia, Slovacia, Turcia și Canada au fost prezenți la Academia de Studii Economice din București

Prezentul, însă, ne arată o transformare spectaculoasă. Spațiul cosmic nu mai este doar domeniul astronauților, rachetelor și laboratoarelor orbitale; a devenit o infrastructură esențială pentru viața de zi cu zi. Comunicăm cu sateliții, navigăm cu ajutorul sistemelor de poziționare globală și monitorizăm schimbările climatice, agricultura, pădurile, oceanele, dezastrele naturale și asigurăm securitatea folosind tehnologiile spațiale”, a precizat Dumitru Prunariu.

„Viitorul spațiului ridică întrebări importante”

Dumitru Prunariu a declarat că inteligența artificială, robotica, biotehnologia, noile materiale și sistemele autonome vor schimba modul în care se explorează spațiul.

„Economia modernă depinde de spațiu mai mult decât își poate imagina publicul larg. Astăzi vorbim despre o adevărată economie spațială. Companiile private lansează rachete reutilizabile. Constelațiile de sateliți asigură accesul la internet la nivel global, iar datele de observare devin instrumente utile pentru agricultură, transporturi, urbanism, energie și protecția mediului.

Viitorul activităților spațiale nu va fi construit doar de ingineri, fizicieni și astronauți. El va fi construit și de economiști, manageri, juriști, specialiști financiari, experți în politici publice, antreprenori, diplomați și strategi.

Zece astronauți din Franța, Germania, Italia, Spania, Norvegia, Slovacia, Turcia și Canada au fost prezenți la Academia de Studii Economice din București

Inteligența artificială, robotica, biotehnologia, noile materiale și sistemele autonome vor schimba profund modul în care explorăm și utilizăm spațiul. Totuși, viitorul spațiului ridică și întrebări importante. Cum putem utiliza spațiul în mod pașnic și responsabil? Cum putem evita supraaglomerarea orbitelor și proliferarea deșeurilor spațiale? Cum putem proteja infrastructurile satelitare? Cum ne asigurăm că accesul la spațiu nu devine privilegiul câtorva actori, ci o oportunitate pentru întreaga umanitate? Cum pot Europa și România să-și definească un rol inteligent, activ și respectat în această nouă etapă? Pentru România, această aniversare nu ar trebui să fie doar un moment comemorativ. Ea poate fi un impuls. Avem o tradiție în educația tehnică, avem specialiști, avem participare europeană prin programele ISA, avem tineri talentați și instituții capabile să contribuie”, a explicat acesta.

CITEȘTE ȘI:

Academia Română marchează 45 de ani de la primul zbor al unui român în spațiul cosmic

Academia Forțelor Aeriene va inaugura un amfiteatru denumit după Dumitru Prunariu, cu ocazia împlinirii a 45 de ani de la zborul său în spațiul cosmic

 

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
Gandul
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Superpovestea lui Cristi Chivu: De la zgura din Reșița la tronul Europei. Imagini de arhivă exclusive cu parcursul unui supercampion
Libertatea
De ce se îngrașă oamenii care se lasă de fumat. Care e motivul și ce se întâmplă în creierul lor, în realitate
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia