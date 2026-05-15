Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta

Întrebat în emisiunea Off the Record a Sorinei Matei unde a greșit Oana Gheorghiu în dosarul companiilor de stat, Peiu a făcut distincție clară între greșeală și problemă gravă.

„Pe lângă faptul că era ridicol să listezi niște companii care sunt deja listate, propune vânzarea de către stat a unor pachete de acțiuni. Asta o pot numi greșeală”, a spus senatorul AUR.

Soluția corectă, în viziunea sa, era alta. „Acele companii trebuiau să-și majoreze capitalul social și să emită noi acțiuni care să se vândă în piață”, a explicat Peiu.

Referitor la aspectul mai grav, senatorul AUR a mers mai departe.

Gheorghiu propunea vânzarea pachetelor nu pe bursă, ci printr-un mecanism netransparent. Fondurile de investiții urmau să fie selectate de guvern, cu excluderea cetățenilor români.

„Statul nu are dreptul să facă asta. Când vinde ceva, trebuie să o facă transparent”, a conchis Peiu.