Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta

Întrebat în emisiunea Off the Record a Sorinei Matei unde a greșit Oana Gheorghiu în dosarul companiilor de stat, Peiu a făcut distincție clară între greșeală și problemă gravă.
„Pe lângă faptul că era ridicol să listezi niște companii care sunt deja listate, propune vânzarea de către stat a unor pachete de acțiuni. Asta o pot numi greșeală”, a spus senatorul AUR.
Soluția corectă, în viziunea sa, era alta. „Acele companii trebuiau să-și majoreze capitalul social și să emită noi acțiuni care să se vândă în piață”, a explicat Peiu.
Referitor la aspectul mai grav, senatorul AUR a mers mai departe.
Gheorghiu propunea vânzarea pachetelor nu pe bursă, ci printr-un mecanism netransparent. Fondurile de investiții urmau să fie selectate de guvern, cu excluderea cetățenilor români.
„Statul nu are dreptul să facă asta. Când vinde ceva, trebuie să o facă transparent”, a conchis Peiu.