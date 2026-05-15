Prima pagină » Politic » Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta

Peiu explică unde a greșit Oana Gheorghiu: soluția corectă era alta

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat unde a greșit Oana Gheorghiu în dosarul companiilor de stat. Peiu face distincție între o greșeală tehnică și o problemă mai gravă: un mecanism netransparent de vânzare a acțiunilor.
Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”
Peiu îl desființează pe Nicușor Dan: „Un fel de ziarist din tabăra puterii care se exprimă lozincard”
45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu. Zece astronauți s-au reunit la București pentru a celebra momentul istoric
45 de ani de la zborul cosmic al lui Dumitru Prunariu. Zece astronauți s-au reunit la București pentru a celebra momentul istoric
Nicușor Dan, despre posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: O ipoteză
Nicușor Dan, despre posibilitatea desemnării lui Sorin Grindeanu în funcția de premier: O ipoteză
Nicușor Dan, la BSDA 2026: România continuă sprijinul umanitar pentru Gaza, dar menține contractele militare aflate în derulare cu Israelul
Nicușor Dan, la BSDA 2026: România continuă sprijinul umanitar pentru Gaza, dar menține contractele militare aflate în derulare cu Israelul
Nicușor Dan, despre programul SAFE: „Există un back-up în Parlament”
Nicușor Dan, despre programul SAFE: „Există un back-up în Parlament”
Andreea Tobias
15 mai 2026, 13:41, Politic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Întrebat în emisiunea Off the Record a Sorinei Matei unde a greșit Oana Gheorghiu în dosarul companiilor de stat, Peiu a făcut distincție clară între greșeală și problemă gravă.

„Pe lângă faptul că era ridicol să listezi niște companii care sunt deja listate, propune vânzarea de către stat a unor pachete de acțiuni. Asta o pot numi greșeală”, a spus senatorul AUR.

Soluția corectă, în viziunea sa, era alta. „Acele companii trebuiau să-și majoreze capitalul social și să emită noi acțiuni care să se vândă în piață”, a explicat Peiu.

Referitor la aspectul mai grav, senatorul AUR a mers mai departe.

Gheorghiu propunea vânzarea pachetelor nu pe bursă, ci printr-un mecanism netransparent. Fondurile de investiții urmau să fie selectate de guvern, cu excluderea cetățenilor români.

„Statul nu are dreptul să facă asta. Când vinde ceva, trebuie să o facă transparent”, a conchis Peiu.

Citește și

Recomandarea video

Procurorul Teodor Niţă de la Constanţa, suspectat într-un dosar de corupţie, a fost citat de procurori la percheziţii după o întâlnire cu tatăl nurorii lui Călin Georgescu
G4Media
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.ro
Nicușor Dan, întrebat dacă Oana Gheorghiu ar trebui retrasă din funcție după dezvăluirile Gândul despre presiunile pentru contracte cu Schwarz: ”Să ne uităm la marea și uriașa corupție”
Gandul
BREAKING‼️ A fost găsită MOARTĂ, în celulă! Ce s-a întâmplat cu Amiana, femeia din Sibiu care și-a ucis mama
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Superpovestea lui Cristi Chivu: De la zgura din Reșița la tronul Europei. Imagini de arhivă exclusive cu parcursul unui supercampion
Libertatea
De ce se îngrașă oamenii care se lasă de fumat. Care e motivul și ce se întâmplă în creierul lor, în realitate
CSID
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor
Gigantul american Blackstone își extinde expunerea pe România
Economedia