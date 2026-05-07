Oana Gheorghiu explică de ce statul vrea să vândă rapid pachete de acțiuni la companiile de stat listate la bursă

Oana Gheorghiu a criticat politicienii care au acuzat că statul „își vinde țara” prin astfel de operațiuni și a explicat diferențele dintre procedurile clasice de listare și mecanismul de vânzare accelerată de acțiuni către investitori instituționali, cunoscut în piețele financiare drept ABB (Accelerated Book Building).

„Sunt politicieni din România care pretind că le știu pe toate, fără să aibă, de fapt, habar de nimic. Așa s-au trezit unii să vorbească în aceste săptămâni despre procedura ABB în cazul companiilor de stat, spunând ba că e hoție, ba că ne vindem străinilor”, a scris Gheorghiu joi, pe rețelele sociale.

Diferențele dintre listarea clasică și procedura accelerată

Potrivit acesteia, statul român deține deja acțiuni la companii listate precum Hidroelectrica sau Romgaz și și-a asumat prin PNRR listarea unor companii de stat.

Gheorghiu explică faptul că, în cazul unor companii deja listate, există două variante principale pentru vânzarea unor noi pachete de acțiuni: oferta publică secundară (SPO) și procedura accelerată ABB.

Ea susține că procedura clasică este mai lentă și presupune pregătiri care pot dura chiar și un an: „La SPO anunți public că listezi acțiuni, oricine poate cumpăra, lansezi anunțul cu 6-12 luni înainte, pregătești dosare voluminoase. E transparent și deschis, dar durează”.

În schimb, mecanismul ABB presupune o licitație rapidă între investitori instituționali. „Statul mandatează una sau mai multe bănci de investiții să coordoneze tranzacția. Băncile contactează simultan zeci de fonduri instituționale mari și le spun: «Listez pachet minoritar de acțiuni. Cine oferă mai mult?»”, a precizat Gheorghiu.

Procedura ar dura între 24 și 48 de ore, iar „cel care oferă mai mult câștigă”.

„Banii intră imediat în contul statului”

Oana Gheorghiu spune că avantajul principal al procedurii accelerate este viteza și faptul că prețul este stabilit la nivelul pieței din acel moment.

„Banii intră imediat în contul statului. E rapid, toată procedura costă mai puțin și prețul e cel din piață în acel moment”, a explicat aceasta.

Totuși, ea admite că în anumite cazuri poate exista un discount față de prețul din ziua tranzacției, însă consideră că riscul este mai mic decât în cazul unei oferte care se întinde pe luni întregi.

„Poate exista un discount față de prețul zilei și asta poate fi un dezavantaj, însă dacă piața scade cu 20% în cele 12 luni cât durează oferta publică SPO, pierzi mult mai mult decât orice discount acordat în ABB”, a susținut Gheorghiu.

Aceasta afirmă că fondurile obținute pot fi reinvestite rapid în companie, ceea ce ar crește ulterior valoarea participației deținute de stat: „Deși ai cedat acțiuni, valoarea reală pe care o deții este mai mare”.

Gheorghiu: ABB e plasa noastră de siguranță

Oana Gheorghiu a explicat, de asemenea, că procedura accelerată nu reprezintă „strategia principală”, ci doar o variantă de rezervă pentru respectarea termenelor asumate de România prin PNRR.

„ABB nu e strategia principală, ci backup astfel încât să ne asigurăm că îl îndeplinim la termen”, a spus Gheorghiu, referindu-se la jalonul 443 din PNRR, care trebuie finalizat până la 31 august 2026.

„În propunerea pe care am prezentat-o Guvernului am inclus și ABB ca variantă de rezervă. De ce? Ca să nu pierdem bani europeni”, a explicat vicepremierul interimar.

Aceasta susține că mecanismul este „perfect legal”, folosit pe bursele europene și utilizat inclusiv în România de Fondul Proprietatea.

„Contrar opiniilor exprimate de politicienii care repetă iar și iar aceeași placă stricată, ABB este un instrument perfect legal, rapid și sigur”, a conchis Oana Gheorghiu.