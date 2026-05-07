Nou scandal privind presupuse fraude cu fonduri agricole ale UE: 21 de cetățeni croați, arestați de procurorii UE

Parchetul European a anunțat joi, într-un comunicat de presă, că a arestat 21 de cetățeni croați, care sunt suspectați de fraudă cu fonduri agricole. Printre cei reținuți în cursul zilei de 6 mai un funcționar public în exercițiu și un fost funcționar public.

„Conform anchetei, începând din 2020, fostul expert a format o asociație infracțională cu alți doi suspecți, cu scopul de a permite fermierilor interesați să obțină subvenții necuvenite din FEADR și FEGA, în schimbul unei recompense financiare. Se presupune că fostul expert, împreună cu ceilalți doi membri ai organizației criminale, a umflat suprafețele de teren în registrul relevant și a falsificat documente pentru a atesta desfășurarea activităților agricole – inclusiv prin întocmirea de facturi frauduloase pentru vânzarea de îngrășăminte și analize de sol frauduloase de laborator, care urmau să fie adăugate la cererile de fonduri UE”, se precizează în comunicatul de presă.

În urma cercetărilor, fostul funcționar public și ceilalți doi suspecți, împreună cu fermierii aflați sub anchetă, au încercat să obțină în mod ilegal plata unei sume totale de 670.000 de euro din fonduri UE, din care 357.000 de euro au fost deja plătiți.

„Faptele care fac obiectul anchetei pot constitui abuz de funcție și de autoritate, primirea și oferirea de mită, fraudă în materie de subvenții și falsificarea de documente”, mai menționează Parchetul European în comunicatul său.

Scandal și în Grecia privind subvențiile agricole ale UE

Ancheta din Croația vine în urma unui scandal din Grecia privind o presupusă fraudă legată, de asemenea, de subvențiile agricole ale UE, care a zguduit guvernul de centru-dreapta în ultimele luni.

În 2025, procurorii europeni au acuzat zeci de crescători de animale greci că au falsificat proprietatea asupra pășunilor pentru a solicita milioane de euro în subvenții UE, presupus cu ajutorul angajaților statului și al politicienilor conservatori.

Afacerea a dus la demisii ministeriale, a determinat UE să impună anul trecut o amendă record Greciei pentru gestionarea defectuoasă a subvențiilor și a determinat parlamentul grec să ridice imunitatea a 13 parlamentari implicați.