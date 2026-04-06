Premierul Greciei îndeamnă procurorii UE să accelereze ancheta în dosarul de fraudă cu subvenții agricole, în care sunt vizați 11 deputați greci

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a cerut luni Parchetului European să acţioneze „fără întârziere” în ceea ce priveşte urmărirea în justiţie în cazul a 11 deputaţi greci, implicați într-un dosar de fraudă cu subvenții agricole.

„Solicit Parchetului European – în urma ridicării imunității parlamentarilor noștri – să procedeze rapid cu toate acțiunile de investigație și să stabilească dacă, câte și ce persoane intenționează să le pună sub acuzare”, a declarat Mitsotakis la un post de radio grec, potrivit DPA.

Solicitarea premierului grec vine după ce săptămâna trecută, procurorul-șef al UE, Laura Codruța Kövesi, a solicitat în mod oficial ridicarea imunității a 11 deputați greci din partidul de guvernământ „Noua Democrație”. Dosarul ar viza și doi foști miniștri, scrie Euractiv.

Concret, aceștia sunt acuzați că au acordat favoruri alegătorilor prin obținerea de subvenții ilegale.

Săptămâna trecută, Parchetul European a precizat faptul că solicitarea de ridicare a imunității parlamentare a celor 11 deputați se referea la evenimente petrecute în 2021.

Ancheta se concentrează în special pe „incitarea la abuz de încredere, fraudă informatică și eliberarea de documente false”, potrivit aceleiași surse. Parchetul European a anunțat anul trecut că investighează fraude „masive și sistematice” și „activități de spălare de bani” legate de acordarea de subvenții agricole europene fermierilor greci.

O parte din plățile frauduloase efectuate către persoane care nu erau întotdeauna fermieri a fost folosită pentru achiziționarea de „bunuri de lux, călătorii și vehicule”, potrivit Parchetului European.