O dronă ucraineană a fost găsită în Lituania

Resturile unei drone ucrainene au fost găsite în Lituania. Autoritățile locale încearcă să stabilească modul în care drona a ajuns pe teritoriul lituanian.
Sursa foto: Live Ukraine/ Telegram
Petru Mazilu
18 mai 2026, 12:27
Localnicii au raportat prăbușirea dronei duminică seară în comitatul Utena, potrivit Live Ukraine. Nu au fost găsiți explozibili la fața locului, iar autoritățile continuă să caute resturile.

Centrul Național de Management al Crizelor din Lituania a declarat că oficialii încearcă acum să determine cum a intrat drona pe teritoriul lituanian, la ce altitudine zbura și „ce lacune există în sistemul de detectare”. Sistemele radar nu au detectat nicio încălcare a spațiului aerian pe parcursul zilei.

Postul de televiziune lituanian LRT a sugerat că drona ar fi putut devia de la cursul său din cauza sistemelor electronice ale rușilor. În martie, o altă dronă militară ucraineană lansată spre Rusia a căzut și ea în Lituania.

