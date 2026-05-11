Scandal politic în Grecia pe drona ucraineană aterizată în insula Lefkada și găsită de un pescar

Autoritățile din Grecia au intensificat anchetele și dezbaterile în țară după ce o dronă încărcată cu explozibil a ajuns în apele din vestul țării.

O anchetă, la care au fost implicate echipe militare specializate, a fost extinsă în weekend, după ce experții în dezamorsarea bombelor au detonat dispozitivul fără pilot pe mare.

Ministrul grec al apărării, Nikos Dendias, a declarat că drona, despre care se bănuiește că este de origine ucraineană, provine aproape sigur „dintr-un stat străin”, deși nu a precizat care este țara.

„Știm ce este și știm, mai mult sau mai puțin, ce conține”, a spus el, încercând totodată să risipească temerile că Grecia nu avea capacitățile militare necesare pentru a se apăra împotriva unor astfel de tehnologii emergente. „Nu avem nimic de invidiat, creăm posibilitățile necesare pentru ca patria noastră să își poată dota marina de luptă cu cele mai dezvoltate drone și sisteme anti-drone existente în prezent.”

Drona kamikaze din Lefkada a fost găsită de un pescar. Opoziția acuză Guvernul

Drona a aterizat în apropierea țărmurilor din Lefkada, o insulă turistică populară din Marea Ionică, când operatorii au pierdut controlul, iar dispozitivul a deviat de la curs. A fost găsită de un pescar într-o peșteră joia trecută.

Alarma legată de descoperirea sa s-a intensificat sâmbătă, după ce s-a raportat că drona kamikaze cu rază lungă de acțiune era încărcată cu aproximativ 100 kg de explozibili. Oficialii ministerului grec al apărării au refuzat să confirme că era încărcată cu muniții.

Însă într-o nouă eră a războiului, în care dronele ieftine și mortale au schimbat din ce în ce mai mult natura luptelor, incidentul a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea maritimă într-un stat membru al UE care este mai vulnerabil pentru că are cea mai lungă linie de coastă a Europei.

Opoziția politică s-a grăbit să acuze guvernul de centru-dreapta al Atenei că nu este pregătit pentru a face față amenințării reprezentate de astfel de arme.

Duminică, Michalis Katrinis, purtătorul de cuvânt al principalului partid de opoziție Pasok, pentru apărare, a declarat: „Domnul Dendias ne-a spus că «știe» [totul despre dronă], dar poporul grec nu are voie să afle nimic despre originile sale, scopurile la care a servit și cum a fost găsită, mișcându-se nestingherit, prin Lefkada.”

Descoperirea dronei, a adăugat el, a dovedit că Grecia era în pericol de a fi târâtă în teatrul de război.

Micul partid naționalist și pro-rus „Soluția Greacă” a declarat că descoperirea întâmplătoare este dovada unei „provocari militare conștiente”.

Inspecția dronei maritime avea loc la o bază navală de pe continentul grec, unde fusese transportat dispozitivul. Surse militare, citate în presa locală, au declarat că experții examinează numărul de serie al robotului, precum și GPS-ul încorporat pentru indicii despre originea sa.