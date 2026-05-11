Ciucu: SUA se pot baza pe noi, rămânem una dintre țările filoamericane din partea noastră de lume

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, s-a întâlnit luni cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg. Edilul șef al Bucureștiului a transmis cu această ocazie că „SUA se pot baza pe noi”.
Foto: Facebook Ciprian Ciucu
Laurentiu Marinov
11 mai 2026, 17:32, Politic
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că a avut discuții lungi și practice cu ambasadorul american în România. Temele abordate la întâlnirea de la Primăria Capitalei, colaborări punctuale și dezvoltarea relațiilor economice.
„M-am întâlnit astăzi la Primăria Municipiului București cu Excelența Sa Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Discuțiile au fost lungi, practice și foarte plăcute și au variat de la colaborări punctuale și până la situația politică din România și din regiune. Ca primar al Bucureștiului, sunt în primul rând interesat de dezvoltarea relațiilor economice și sunt conștient că trebuie să contribui, pe cât îmi oferă posibilitățile mandatului meu, la consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și România”, a precizat pe Facebook, Ciprian Ciucu.
Primarul general al Bucureștiului a amintit în postarea sa sprijinul american pentru România și a dat un mesaj clar filoamerican.
„Statele Unite au avut un rol istoric, absolut determinant, în aducerea țării noastre în clubul țărilor occidentale, în special prin aderarea noastră la NATO. Mai mult, de-a lungul timpului, Statele Unite au ajutat România să-și consolideze statul de drept dar și economia. I-a oferit asistență și, foarte important, cel mai important, securitate și apărare.
Mesajul meu este fără echivoc: SUA se pot baza pe noi, rămânem una dintre țările filoamericane din partea noastră de lume!”, a transmis Ciprian Ciucu.

