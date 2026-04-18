Prima pagină » Sănătate » Ministrul Sănătății a discutat în SUA despre parteneriate cu reprezentantul unuia dintre liderii mondiali în tehnologie medicală și inovație

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit în Statele Unite cu reprezentata uneia dintre cele mai mari companii de tehnologie medicală și inovație. Discuțiile au vizat dezvoltarea de parteneriate în domeniul medical.
Foto: Facebook-Alexandru Rogobete
Laurentiu Marinov
18 apr. 2026, 04:33, Politic

Ministrul Sănătății a transmis pe Facebook, vineri că a avut o întâlnire foarte bună la Washington DC cu Cherine Yassien, responsabil global pentru relația cu guvernele în cadrul Medtronic – unul dintre liderii mondiali în tehnologie medicală și inovație.

„Am discutat deschis despre cum putem construi mai mult: un parteneriat real, orientat spre rezultate pentru pacienți. România are nevoie de acces mai rapid la inovație, de servicii medicale mai eficiente și de investiții care să se vadă concret în spitale și în viața oamenilor”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete.

El a mai precizat că discuțiile s-au concentrat pe trei direcții clare: dezvoltarea de proiecte de cercetare-dezvoltare prin parteneriate public–private, investiții în educația medicală și formarea continuă a personalului și parteneriate strategice pentru creșterea calității serviciilor medicale, în special în domenii esențiale precum cardiologia, chirurgia și diabetul.

„Cred că un sistem de sănătate modern nu poate evolua în izolare. Companiile care investesc în tehnologie, în educație și în oameni trebuie să fie parte din soluție. Este responsabilitatea noastră, la nivel guvernamental, să creăm cadrul în care aceste colaborări să devină funcționale și să producă rezultate.

Parteneriatul cu Statele Unite, atât în zona publică, cât și în cea privată, este esențial pentru accelerarea acestei transformări. Nu reinventăm soluții, ci le adaptăm și le implementăm acolo unde funcționează deja”, a mai spus ministrul Sănătății.

 

