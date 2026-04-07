Ministrul Economiei și noul ambasador SUA au discutat extinderea parteneriatului economic

„Am avut o primă întâlnire cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, E.S. domnul Darryl Nirenberg. Am discutat despre direcțiile concrete prin care putem întări componenta economică a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de ministrul Economiei, Irineu Darău.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat mai multe subiecte precum creșterea investițiilor și a comerțului, cu accent pe domenii precum industria, sectorul de apărare și exploatarea resurselor minerale.

Un alt punct de discuție a fost economia digitală. „Am abordat și economia digitală, unde România are un avantaj real prin forța de muncă bine pregătită. Obiectivul este să transformăm acest avantaj în investiții, dezvoltare și valoare adăugată în economie”, notează ministrul.

Darău și ambasadorul american au discutat și simplificarea mecanismelor de finanțare și sprijinirea startup-urilor: „Avem nevoie de mecanisme mai simple și mai rapide, care reduc birocrația și accelerează investițiile. Și încurajăm capitalul american să aleagă și România drept destinație în dezvoltare și de încredere”.

Discuțiile au inclus și sectorul turismului, unde ministrul a punctat necesitatea unei promovări mai coerente și a unei colaborări mai eficiente.

„România are nevoie de parteneriate care produc rezultate în economie, iar Statele Unite sunt unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai noștri. Miza este să extindem acest parteneriat prin investiții și proiecte aici, în țară”, se mai arată în mesajul ministrului Darău.