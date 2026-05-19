Negocieri cu impact global. India și cinci țări nordice organizează un summit la Oslo

India și cele cinci țări nordice Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda și Danemarca organizează un summit la nivel înalt la Oslo, în scopul consolidării legăturilor strategice și comerciale, potrivit Al Jazeera.

Evenimentul ajuns la a treia ediție după întâlnirile din 2018 de la Stockholm și din 2022 de la Copenhaga a devenit mult mai important ca urmare a crizelor globale. De asemenea, întâlnirea de la Oslo are loc la doar câteva luni după ce India și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb. În plus, în urmă cu un an India a semnat un acord de parteneriat comercial și economic cu Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

La summit-ul de la Oslo participă prim-ministrul indian Narendra Modi, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, prim-ministrul finlandez Petteri Orpo, prim-ministrul islandez Kristrún Frostadottir și prim-ministrul suedez Ulf Kristersson.

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, tarifele impuse de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și criza combustibililor au avut un impact semnificativ asupra economiei Indiei. Ca urmare, New Delhi încearcă să-și extindă relațiile cu diferite țări din Occident.

Comerțul, schimbările climatice, securitatea energetică și problemele geopolitice se numără printre subiectele cheie pe care liderii urmează să le discute la summit-ul de marți de la Oslo.