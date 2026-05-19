Prima pagină » Economic » Negocieri cu impact global. India și cinci țări nordice organizează un summit la Oslo

Negocieri cu impact global. India și cinci țări nordice organizează un summit la Oslo

India vrea să facă afaceri cu țările nordice. Premierul indian Narendra Modi participă la summit-ul de la Oslo organizat de India împreună cu Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda și Danemarca. Tehnologia, tranziția verde și rolul Indiei în regiunea arctică sunt subiectele cheie de pe ordinea de zi.
Negocieri cu impact global. India și cinci țări nordice organizează un summit la Oslo
Sursa foto: Kin Cheung/PA Wire/dpa
Petru Mazilu
19 mai 2026, 11:29, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

India și cele cinci țări nordice Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda și Danemarca organizează un summit la nivel înalt la Oslo, în scopul consolidării legăturilor strategice și comerciale, potrivit Al Jazeera.

Evenimentul ajuns la a treia ediție după întâlnirile din 2018 de la Stockholm și din 2022 de la Copenhaga a devenit mult mai important ca urmare a crizelor globale. De asemenea, întâlnirea de la Oslo are loc la doar câteva luni după ce India și Uniunea Europeană au semnat un acord de liber schimb. În plus, în urmă cu un an India a semnat un acord de parteneriat comercial și economic cu Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

La summit-ul de la Oslo participă prim-ministrul indian Narendra Modi, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, prim-ministrul finlandez Petteri Orpo, prim-ministrul islandez Kristrún Frostadottir și prim-ministrul suedez Ulf Kristersson.

Războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu, tarifele impuse de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și criza combustibililor au avut un impact semnificativ asupra economiei Indiei. Ca urmare, New Delhi încearcă să-și extindă relațiile cu diferite țări din Occident.

Comerțul, schimbările climatice, securitatea energetică și problemele geopolitice se numără printre subiectele cheie pe care liderii urmează să le discute la summit-ul de marți de la Oslo.

Recomandarea video

AUR propune în programul de guvernare cu care a mers la Cotroceni listarea la bursă a companiilor de stat
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Banii pe gard! STB vrea să recupereze paguba creată de șoferul care a intrat luni cu mașina pe linia 41 de tramvai: „Un singur panou costă 1.300 de lei”
Gandul
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
Libertatea
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista
CSID
Mai e valabil permisul auto dacă îți schimbi buletinul? Regula din Codul Rutier 2026 care te poate costa mii de lei
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia