Isărescu despre inflație: „Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact. Probabil că se duce până la 11%”

BNR estimează o nouă creștere a inflației până în iulie

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a avertizat că inflația ar putea continua să crească în următoarele luni, pe fondul efectelor provocate de criza din Orientul Mijlociu asupra piețelor de petrol și gaze. Acesta a vorbit despre impactul „inflației Ormuz”, care a amplificat presiunile asupra prețurilor și a modificat traiectoria estimată anterior de banca centrală.

Potrivit lui Isărescu, BNR vede „ușoare presiuni inflaționiste”, amplificate în ultima perioadă, însă guvernatorul a subliniat că evoluția trebuie privită în contextul scăderii așteptate a inflației față de nivelurile foarte ridicate atinse anterior.

„Va crește până prin iulie. Nici noi nu știm exact, sunt mulți factori. Probabil că se duce până la 11%”, a spus Mugur Isărescu, precizând că, ulterior, inflația ar urma să coboare accelerat.

Prognoza BNR: inflație de circa 5,5% la final de an

Guvernatorul BNR a explicat că, potrivit proiecțiilor actuale, inflația ar putea ajunge spre 6% în septembrie, iar la sfârșitul anului s-ar putea situa în jurul nivelului de 5,5%, în funcție de evoluțiile externe și interne.

„Spre sfârșitul anului, 5% și ceva”, a afirmat Isărescu, adăugând că prognoza este strict condiționată de ipotezele privind conflictul din Orientul Mijlociu și de revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală.

Pentru finalul anului următor, BNR estimează o inflație de 2,9%, iar în 2027 revenirea în intervalul țintit de banca centrală, însă guvernatorul a insistat că acest scenariu depinde de factori pe care România nu îi controlează integral.

Isărescu: „Ne trebuie guvern. În mod clar”

Mugur Isărescu a respins ideea că ar fi optimist, dar a spus că încearcă să transmită un mesaj realist și pozitiv, într-un context în care tensiunile economice și politice pot amplifica percepțiile negative.

„Nu, nu sunt”, a spus guvernatorul, întrebat dacă este optimist. El a explicat că lucrurile sunt încă „controlabile”, dar că România are nevoie de stabilitate politică.

„Ne trebuie însă guvern. În mod clar. Nu putem să ne descurcăm singuri”, a declarat Isărescu, subliniind că sunt mulți factori care nu pot fi controlați de banca centrală.