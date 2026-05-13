Kelemen Hunor, după ce rata inflației a ajuns la 10,7%: „Nu este generată de Guvernul României, ci este o chestiune regională”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, în Parlament, după ce INS a anunțat că rata inflației a ajuns la 10,7% în luna aprilie, că scumpirile sunt cauzate în principal de contextul regional și de efectele războiului din Orientul Mijlociu asupra prețurilor la energie.
Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Diana Nunuț
13 mai 2026, 13:56, Politic
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a făcut primele declarații miercuri, în Parlament, în legătură cu datele INS, care arată că rata anuală a inflației, pe luna aprilie 2026, a fost de 10,7%.

Acesta a subliniat că actualul nivel al inflației reprezintă „o chestiune regională” și nu a fost generată de Executiv.

„Se văd efectele războiului din Orientul Mijlociu pe energie, fiindcă trebuie să recunoaștem că această inflație, în acest moment, nu este creată, generată de Guvernul României, ci este o chestiune regională. Noi, din acest punct de vedere, vrem, nu vrem, prețul motorinei, prețul benzinei, deja este în prețul serviciilor și în prețul produselor. Când avem o conjunctură atât de dificilă, sigur că putem analiza ce se poate face și trebuie să analizăm ce se poate face, dar nu trebuie să nu spunem lucrurilor pe nume. Această inflație, în primul rând, a fost creată de războiul din Orientul Mijlociu. Altfel, eram undeva la 6-7%”, a spus Kelemen Hunor la Parlament. 

Întrebat despre posibilitatea majorării TVA pentru redresarea economiei, așa cum propun reprezentanți ai opoziției, liderul UDMR a exclus o astfel de variantă și a spus că ar merge în direcția opusă.

„Eu m-aș duce spre a reduce TVA-ul și spre a face mai atractivă România pentru investiții care se retrag din Orientul îndepărtat, din Asia spre Europa, fiindcă lanțurile de producție se vor apropia de Europa în foarte multe domenii. Deci, eu aș căuta să atrag investitori, fiindcă fără locuri de muncă, fără o garanție de a păstra economia funcțională, n-ai cum să găsești o soluție. Soluție magică nu există”, a completat Kelemen Hunor. 

Rata anuală a inflației a crescut la 10,7% în aprilie 2026

Miercuri, Institutul Național de Statistică a anunțat că rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%.

Motorina s-a scumpit cu aproape 33%, benzina cu 22%, la fel ca și cafeaua.

Fructele proaspete sunt mai scumpe cu aproape 12%, iar laptele cu aproape 11%, la fel ca și zahărul.

Chiriile sunt mai scumpe cu aproape 44%, apa, canalul și salubritatea cu peste 15%, iar reparațiile auto cu aproape 10%.

