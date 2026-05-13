Grindeanu, întrebat dacă el va fi propunerea de premier: Am luat în calcul această abordare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că a luat în calcul să fie propunerea de premier pe care o va face președintelui Nicușor Dan, la consultările pentru formarea unui nou guvern. Grindeanu a spus că nu il cunoaște pe Șerban Matei, care ar putea fi tehnocratul propus.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
13 mai 2026, 14:46, Politic
Întrebat, într-o conferință de presă, dacă va merge la Palatul Cotroceni cu propunere de premier Sorin Grindeanu, președintele PSD a răspuns: „Am luat în calcul un lucru care include această abordare. Noi avem un mandat destul de larg. Exceptând cele două sau trei lucruri peste care n-o trecem. Asta înseamnă și o variantă care poate să ducă la premier PSD. Premier PSD pe care îl desemnează Partidul Social Democrat în forurile statutare. Dar dacă este vorba de mine, de președintele PSD, și asta vor decide colegii mei, nu exclud acest lucru”.

El nu a vrut să spună dacă i-au propus colegii de partid acest lucru, spunând că s-a hotărât în ședință „să fim maturul din încăpere”.

Grindeanu a mai spus că nu va face ca alți politicieni, care au spus că nu vor mai sta la masă cu PSD: „Nu e vorba de mâncare. Că văd că tot acolo se duc și la lucruri de acest tip. E vorba de a găsi o soluție”.

Despre un guvern minoritar cu premier PSD, Grindeanu a spus că „nu e o variantă pe care să ne-o dorim”.

„Nu e o treabă care să ofere, ceea ce spunea președintele ieri sau alaltăieri, dacă nu înșel, un guvern stabil, o majoritate clară. Eu vă spun că ceea ce s-a spus, iarăși în urmă, cu o săptămână mai bine, chiar dacă este contraproductiv și sunt unii destul de agitați de pe scena politică mai bine, mai stai două, trei zile, o săptămână și găsești o soluție stabilă, decât să ai o soluție de conjunctură care poate să întrunească 233 de voturi, dar care în septembrie duce la o nouă moțiune de cenzură și la dărâmarea guvernului. Nimeni nu-și dorește așa ceva”, a declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre varianta Șerban Matei, de la BNR, ca soluție de premier tehnocrat, Sorin Grindeanu a spus că nu îl cunoaște.

