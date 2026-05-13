Grindeanu pune tunurile pe Bolojan: un reformat de rit nou cu un plan de sărăcire națională

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Un reformat de rit nou cu un plan de sărăcire națională care a provocat o criză economică și care trebuie să plece urgent, a spus Grindeanu.
Petru Mazilu
13 mai 2026, 14:27, Politic
Acuzațiile au fost lansate miercuri în timpul unei conferințe de presă.

„Lasă România într-un deșert economic și de aceea trebuie să plece (…) România este astăzi în criză economică (…) a dus țara pe locul doi la scădere economică (…) avem inflație mai mare decât în Ucraina, o țară aflată în război de patru ani de zile (…) Nici în pandemie nu a fost așa de grav”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu l-a acuzat pe Bolojan că a avut „un plan de sărăcire națională” referindu-se la inflația mare, criza economică și prăbușirea puterii de cumpărare.

Totodată, liderul PSD s-a întrebat „ce ar mai însemna încă un an de guvernare de același tip” având în frunte „un reformat de rit nou care se ascunde și tace dacă îi spui de apropiații domniei sale”.

„Probabil vreo 300.000 de șomeri, vreo 100.000 de IMM-uri care pun lacătul pe o ușă”, a răspuns tot el.

Sorin Grindeanu s-a referit și la datele prezentate miercuri de INS.

„Regret și regretăm că nu am fost mai fermi mai devreme și nu l-am oprit mai devreme. (…) Pe Ilie Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS astăzi”, a precizat Sorin Grindeanu.

Rata anuală a inflaţiei în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%, potrivit Institutului Național de Statistică. Rata inflaţiei de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%.

