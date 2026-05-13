Prima pagină » Politic » Grindeanu, atac dur la adresa lui Bolojan după datele INS privind inflația: „Te culci sănătos și te trezești mort din punct de vedere economic”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a lansat, miercuri, un atac dur la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, după ce datele publicate de INS arată că rata inflației a urcat la 10,7% în luna aprilie 2026. „Să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”, a transmis Grindeanu.
Diana Nunuț
13 mai 2026, 10:16, Politic
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat miercuri critici la adresa politicilor economice ale premierului interimar Ilie Bolojan, după datele anunțate de Institutul Național de Statistică privind rata inflației.

„Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan!”, a transmis Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD a continuat atacul la adresa Guvernului, afirmând că „înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort… din punct de vedere economic”.

Datele publicate miercuri de INS arată că rata anuală a inflației a urcat la 10,7% în aprilie 2026, față de 2025, pe fondul scumpirilor accelerate la alimente, energie și servicii.

Cea mai mare scumpire este la motorină, aproape 33%. Benzina este mai scumpă cu 22%, la fel ca și cafeaua.

Fructele proaspete sunt mai scumpe cu aproape 12%, iar laptele cu aproape 11%, la fel ca și zahărul.

Medicamentele sunt și ele mai scumpe cu aproape 16%, în timp ce energia electrică este mai scumpă cu peste 54%.

