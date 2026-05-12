Gheorghiu, despre Electrocentrale Craiova: „Bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a scris, marți, despre Electrocentrale Craiova, precizând că România a pierdut, în 2022, fonduri PNRR în valoare de 162 de milioane de euro, finanțare nerambursabilă, precizând că, după ce conducerea a fost preluată politic, compania a intrat în insolvență, iar Guvernul a fost sancționat cu 120 de milioane de euro, pe fondul neplatei certificatelor obligatorii de emisii de gaze.
sursa foto: Facebook Oana Gheorghiu
Daiana Rob
12 mai 2026, 19:14, Economic
Reforma companiilor de stat nu e un moft, ci o necesitate a cărei amânare ne costă scump pe fiecare dintre noi. Pe scurt: bani europeni pierduți, oameni rămași fără căldură, companii prăbușite”, a declarat vicepremierul Oana Gheorghiu, într-un mesaj publicat, marți, pe Facebook. 

Oficiala a precizat că, în 2023, Guvernul urma să primească fonduri nerambursabile prin PNRR în valoare de 120 de milioane de euro pentru pentru construirea unei noi centrale pe gaz la Craiova.

Potrivit vicepremierului, trebuiau organizate licitații, apoi urma să fie începută construcția, cu respectarea termenelor. Cu toate acestea, licitațiile au fost anulate și niciun constructor nu a vrut să își asume proiectul în condițiile create, iar astfel România a pierdut finanțarea fe 162 de milioane de euro, bani PNRR nerambursabili.

Ulterior, datoriile companiei Electrocentrale Craiova au crescut de la 250 de milioane de lei la aproape 1 miliard lei într-un singur an, în timp ce pierderile înregistrate de companie au fost de 433 milioane lei.

Instalațiile, vechi de peste 40 de ani s-au degradat, iar iarna trecută zeci de mii de oameni au rămas fără căldură, a mai scris Gheorghiu.

„Directoare numită politic”

Vicepremierul acuză că în 2024, conducerea companiei Electrocentrale Craiova a fost preluată de „o directoare numită politic, fără experiență tehnică directă în energie”, referindu-se la Lorena Voican.

„Sub managementul politic, compania s-a prăbușit financiar, a pierdut finanțarea europeană, a acumulat datorii uriașe și a ajuns în insolvență (decembrie 2025)”, a acuzat Gheorghiu.

Gheorghiu a acuzat că, după ce Electrocentrale Craiova a intrat în insolvență, Voican a fost numită ca administrator special al companiei.

„ Adică omul sub conducerea căruia compania a ajuns în groapă a fost pus apoi să o «salveze»”, a acuzat vicepremierul. 

Gheorghiu a mai precizat că statul a primit o penalizare de 596 milioane Lei, echivalentul a aproape 120 milioane Euro, din cauză că Electrocentrale Craiova nu a cumpărat la timp certificatele obligatorii de emisii de gaze cu efect de seră, precizând că această datorie va trebui plătită de statul român. 

