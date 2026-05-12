Prima pagină » Știrile zilei » Și Trump are probleme cu inflația. Iranul a dus-o la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani. Previziuni pentru SUA

Și Trump are probleme cu inflația. Iranul a dus-o la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani. Previziuni pentru SUA

Războiul din Iran a dus inflația la cea mai ridicată rată din ultimii aproape trei ani în SUA. Prețurile la benzină au crescut brusc pe măsură ce conflictul din Iran se extinde în economie, împingând inflația din aprilie la cel mai înalt nivel de la sfârșitul anului 2023.
Și Trump are probleme cu inflația. Iranul a dus-o la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani. Previziuni pentru SUA
Sorina Matei
12 mai 2026, 17:55, Economic
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Războiul din Iran duce la o creștere bruscă a inflației în SUA , pe măsură ce prețurile la benzină în creștere se resimt în economia americană, dând o lovitură Casei Albe care și-a mizat credibilitatea economică pe reducerea costurilor, anunță Washington Post.

Indicele prețurilor de consum al Departamentului Muncii a crescut într-un ritm anual de 3,8% în anul încheiat în aprilie, față de 3,3% în martie și mult mai ridicat decât 2,4% în februarie.

Creșterea prețurilor la energie a explicat o mare parte din creșterea lunară a prețurilor în aprilie, de 0,6%.

Prețurile la gaze au crescut cu 5,4% luna trecută și au crescut cu aproximativ 30% în ultimul an. Costurile locuințelor, care fuseseră suprimate artificial de o anomalie a datelor legate de închiderea guvernului din toamna trecută, au revenit cu 0,6% în aprilie.

Creșterea generală marchează cea mai abruptă mărire de la an la an din mai 2023 – când inflația a atins un ritm de 4% – și a doua lună consecutivă în care conflictul din Orientul Mijlociu a împins considerabil prețurile mai sus pentru consumatorii americani. Inflația din aprilie a fost, de asemenea, puțin mai mare decât au prevăzut economiștii.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie pentru a oferi o citire mai clară a inflației de bază, a fost, de asemenea, ridicată. Inflația de bază a crescut cu 2,8% în anul încheiat în aprilie, față de 2,6% în martie.

Casa Albă, prin intermediul purtătorului de cuvânt Kush Desai, a recunoscut creșterea inflației, dar a prezentat-o ​​ca o perturbare temporară a conflictului din Iran, indicând scăderea prețurilor la medicamente și spitale și creșterile salariale în industria prelucrătoare și construcții ca dovezi că agenda economică mai amplă a președintelui Donald Trump rămâne pe drumul cel bun.

Însă inflația depășește câștigurile: salariile medii orare reale au scăzut cu 0,3% în ultimul an, potrivit unui comunicat separat al Departamentului Muncii, publicat marți, ceea ce înseamnă că majoritatea lucrătorilor își reduc efectiv salariile.

Inflația, chiar dacă se dovedește a fi temporară, reprezintă o problemă politică semnificativă pentru Casa Albă într-un moment în care aceasta și-a mizat o mare parte din credibilitatea economică pe reducerea costurilor .

De asemenea, reprezintă un test timpuriu pentru Kevin Warsh, candidatul lui Trump pentru conducerea Rezervei Federale, care se așteaptă să fie confirmat până joi. Warsh îl va înlocui pe Jerome H. Powell, al cărui mandat de președinte expiră vineri, deși Powell rămâne în consiliul de administrație al băncii centrale .

Decizia sa privează cel puțin temporar Casei Albe de un loc crucial în consiliul de administrație, în timp ce Trump a lansat o campanie de presiune fără precedent pentru a forța Fed să reducă ratele dobânzilor

Contextul inflației, mai mult decât zgomotul politic, ar putea defini în cele din urmă mandatul lui Warsh.

Citește și

Recomandarea video

Paranoia la Kremlin: Se pregătește debarcarea lui Putin?
G4Media
Orașul care „se scufundă cu 2 centimetri pe lună” » NASA monitorizează situația
GSP.ro
Leul continuă să respire ușurat după căderea guvernuluin Bolojan. Înregistrează a treia zi de creștere consecutivă
Gandul
Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Milioane de euro din fonduri UE, pentru localități din Harghita. Cum se digitalizează administrația locală din Ținutul Secuiesc
Libertatea
Cabral și Andreea Ibacka divorțează. Prima reacție a prezentatorului de la PRO TV
CSID
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor