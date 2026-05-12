Creșterea prețurilor la energie a explicat o mare parte din creșterea lunară a prețurilor în aprilie, de 0,6%.

Prețurile la gaze au crescut cu 5,4% luna trecută și au crescut cu aproximativ 30% în ultimul an. Costurile locuințelor, care fuseseră suprimate artificial de o anomalie a datelor legate de închiderea guvernului din toamna trecută, au revenit cu 0,6% în aprilie.

Creșterea generală marchează cea mai abruptă mărire de la an la an din mai 2023 – când inflația a atins un ritm de 4% – și a doua lună consecutivă în care conflictul din Orientul Mijlociu a împins considerabil prețurile mai sus pentru consumatorii americani. Inflația din aprilie a fost, de asemenea, puțin mai mare decât au prevăzut economiștii.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie pentru a oferi o citire mai clară a inflației de bază, a fost, de asemenea, ridicată. Inflația de bază a crescut cu 2,8% în anul încheiat în aprilie, față de 2,6% în martie.

Casa Albă, prin intermediul purtătorului de cuvânt Kush Desai, a recunoscut creșterea inflației, dar a prezentat-o ​​ca o perturbare temporară a conflictului din Iran, indicând scăderea prețurilor la medicamente și spitale și creșterile salariale în industria prelucrătoare și construcții ca dovezi că agenda economică mai amplă a președintelui Donald Trump rămâne pe drumul cel bun.

Însă inflația depășește câștigurile: salariile medii orare reale au scăzut cu 0,3% în ultimul an, potrivit unui comunicat separat al Departamentului Muncii, publicat marți, ceea ce înseamnă că majoritatea lucrătorilor își reduc efectiv salariile.

Inflația, chiar dacă se dovedește a fi temporară, reprezintă o problemă politică semnificativă pentru Casa Albă într-un moment în care aceasta și-a mizat o mare parte din credibilitatea economică pe reducerea costurilor .