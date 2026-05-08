Daniel Dăianu: „Criza politică putea să fie evitată”. Președintele Consiliului Fiscal avertizează că „recesiunea ne bate la ușă” și spune că aderarea la euro nu este posibilă cu deficite mari

Daniel Dăianu: Viitorul premier trebuie să fie „un om înțelept”

Viitorul premier al României trebuie să fie „un om înțelept”, capabil să gestioneze relația cu cetățenii și piețele financiare, a declarat Daniel Dăianu la emisiunea „OFF The Record”

„Viitorul premier, în opinia mea, în primul rând, trebuie să aibă inteligență și înțelepciune. Ai spune inteligență, dar nu totdeauna inteligența este însoțită de înțelepciune (…) Trebuie să ai înțelepciune, adică să fii un om înțelept, un om inteligent. Poți să fii inginer, poți să fii matematician, poți să fii medic. Dacă știi să asculți…Da, poate că este mai bine în condițiile de acum să ai un om cu pricepere economică. Dar, în primul rând, trebuie să primeze înțelepciunea. Nu trebuie să fii, nu știu, nu trebuie să fii arogant, mai ales într-o coaliție”, a spus președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu avertizează asupra riscului unui downgrade: „O țară nu poate fi condusă prin interimate”

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat la emisiunea „OFF The Record” că România are nevoie rapid de un guvern stabil și a avertizat asupra riscului unei retrogradări a ratingului de țară în contextul prelungirii crizei politice.

„O perioadă rezonabilă de construcție a unui nou guvern nu înseamnă să stăm până în toamnă. O țară nu poate fi condusă prin interimate și credibilitatea nu va fi ajutată. Este foarte probabil să asistăm la un downgrade. Și nu avem nevoie de așa ceva”, a spus Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal a susținut că soluțiile la problemele economice nu pot veni de la BNR, ci de la guvern și clasa politică.

„Rezolvarea nu este la Banca Națională. Banca Națională n-are o baghetă magică. Rezolvarea este la guvern. Țara trebuie să aibă un guvern, chiar dacă este minoritar și să aibă susținere parlamentară, să continue execuția bugetară responsabilă, reforme, să se ocupe și de administrația centrală și locală, lupta contra evaziunii fiscale și optimizărilor fiscale, de unde am putea să obținem resurse suplimentare”, a spus Dăianu.

Daniel Dăianu: „Fondurile europene ne ajută și balanța de plăți”

Încheierea PNRR va avea un impact puternic asupra economiei românești, însă efectele pot fi limitate dacă România folosește mai eficient fondurile europene, a declarat Daniel Dăianu.

„Eu am scris cu câțiva colegi că este un șoc. Dar poate fi atenuat”, a spus președintele Consiliului Fiscal.

Acesta a avertizat că pierderea fondurilor europene pentru agricultură și coeziune ar afecta serios investițiile și echilibrele economice.

„Va fi mult mai rău să nu mai avem fonduri structurale și de coeziune, mai ales că și acum e încă o dezbatere aprinsă în Parlamentul European. Sunt țări care pledează pentru mai mulți bani dedicați competitivității și apărării. Noi nu vrem să renunțăm la banii pentru agricultură și pentru coeziune și pe bună dreptate. Noi suntem încă departe de statele vestice”, a declarat Dăianu.

Potrivit acestuia, fondurile europene au un rol esențial pentru economie.

„Acești bani, resursele europene, ajută și balanța de plăți. Ne ajută și cu investițiile. Deci ar fi foarte rău pentru noi să nu mai primim așa cum am primit în trecut”, a afirmat președintele Consiliului Fiscal.

Dăianu a criticat și modul în care sunt folosiți banii publici la nivel local.

„Nu faci într-o comună în care n-ai echipă de fotbal, n-ai nimic, un teren de sport care costă bani. Nu merge. Eu înțeleg că sunt mare fan și al unei echipe mari a României și știu ce înseamnă fotbalul, dar nu folosim banii așa”, a spus acesta.

El a susținut că liderii politici trebuie să impună mai multă disciplină în administrație și în cheltuirea banilor publici.

„Liderii partidelor trebuie să capete această voce. Să vorbească așa cu cei de jos: «Fraților, țara trece prin momente grele. Ieșiți în afara comunei sau județului și gândiți din perspectiva țării»”, a declarat Dăianu.

Președintele Consiliului Fiscal a vorbit și despre premierul Ilie Bolojan.

„România are nevoie și de oameni cum este Ilie Bolojan. Sunt foarte mulți oameni corecți în România, dar nu sunt la butoane”, a afirmat Daniel Dăianu.

Daniel Dăianu: Fără creșterea TVA ar fi fost necesare tăieri masive de salarii și pensii

Daniel Dăianu a spus că Guvernul condus de Ilie Bolojan nu avea alternative reale la majorarea TVA în contextul deficitului bugetar ridicat și al presiunilor asupra finanțelor publice.

„Nu avea ce să facă. Nu avea ce să facă”, a spus Dăianu, întrebat dacă majorarea TVA a fost o greșeală.

„Cei care au pledat pentru tăiere de cheltuieli și a nu fi mărite taxe și impozite înseamnă că nu au operat cu cifre. Trebuie să faci calcule”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

Evitarea majorării taxelor ar fi presupus reduceri drastice în sectorul public.

„Ar fi însemnat să tăiem cu satârul în sectorul public. Adică un nou episod din mandatul președintelui Băsescu, să tăiem salarii, să fie tăiate pensii după ce fuseseră crescute. Sau să tai administrația publică centrală cu mai mult de o treime. Deci nu 10%, mai mult de o treime. Nu puteai să faci așa ceva”, a afirmat el.

Daniel Dăianu, despre companiile de stat: Restructurarea și reforma sunt mult mai importante decât listarea propriu-zisă

Invitat la emisiunea „OFF The Record”, difuzată pe Mediafax, Daniel Dăianu a vorbit despre cheltuielile statului.

„În companiile de stat, reprezentanții statului nu își îndeplinesc mandatul. Un reprezentant al statului acolo nu se duce ca să-și ia renta. Da? Să privească poziția de acolo ca o sinecură. El trebuie să… Eu vă spun ce trebuie să fie. El trebuie să ducă cu un mandat”, a spus Dăianu.

„Eu cred că restructurarea și reforma sunt mult mai importante decât listarea propriu-zisă. Am auzit și diverse voci, nu ale oficialilor, dar analiști economici care spun că am obține miliarde și miliarde și am acoperi din nevoile pentru salarii și pensii. Și te pufnește râsul. Vă aduceți aminte ce am făcut cu BCR-ul? Da, s-a făcut o bancă foarte bună, performantă, dar banii aceia, banii aceia, se cheltuiesc. Ei nu reprezintă un flux permanent pentru bugetul public. (…) Nu cu banii din aceste listări acoperi deficitul bugetar”, a mai declarat Daniel Dăianu.

Daniel Dăianu: „Recesiunea ne bate la ușă”

„Ne-am întins mai mult decât era plapuma. Cei care au condus România, nu cetățenii. Nu cetățenii sunt vinovați de aceste deficite. Acum trebuie să reparăm, însă cu costuri foarte mari, sociale, economice și chiar politice”, a spus Dăianu.

Acesta a avertizat că economia României se apropie de o perioadă dificilă.

„Nu suntem acum într-o criză economică propriu-zisă. Este falsă această teză. Noi am avut o creștere foarte mică și când deficitul a fost mare. Peste 9% din PIB. Ce creștere economică am avut atunci? Nu este o criză economică propriu-zisă. Însă recesiunea ne bate la ușă și această corecție nu are cum să nu producă nemulțumire și suferință”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu a explicat că reducerea dezechilibrelor presupune limitarea consumului și reducerea dependenței de finanțarea externă.

„Înseamnă să consumăm mai puțin pentru a ne putea onora plățile față de străinătate, pentru a putea ca în viitor să nu mai facem apel la străinătate pentru finanțarea deficitului bugetar”, a afirmat el.

Daniel Dăianu: România trebuie să reducă deficitul la 3% din PIB înainte de aderarea la euro

Dăianu a subliniat că România nu poate accelera aderarea la zona euro fără corectarea dezechilibrelor macroeconomice și reducerea deficitului bugetar.

„Să spui «noi vrem să intrăm în zona euro»… Da, să ne propunem să intrăm în zona euro. Dar trebuie să ajungem cu deficite, în mod durabil, cu deficitul bugetar la în jur de 3% din PIB, chiar sub 3% din PIB. Trebuie să ai spațiu fiscal. Acolo trebuie să ajungem. Trebuie să ajungem, de pildă, în execuția bugetară, să ai surplus primar, adică înainte de serviciul datoriei publice, de plata dobânzilor”, a spus Dăianu.

„Este foarte ambițioasă această misiune. Și eu zic că sună ridicol această discuție că România să intre… Sigur, să intrăm. Dar trebuie să rezolvăm problemele acestea”, a declarat el.

Daniel Dăianu a subliniat că reducerea dezechilibrelor trebuie făcută prin politici consecvente și continuarea corecției fiscale.

„Trebuie să le rezolvăm prin consecvență și să continuăm procesul de corecție”, a afirmat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu: Piața valutară este „cel mai bun seismograf” al unei crize politice

Daniel Dăianu a declarat că instabilitatea politică afectează rapid piața valutară, deoarece aceasta reacționează imediat la percepțiile și așteptările investitorilor.

„O instabilitate politică creează incertitudine, creează neliniște și acestea se văd pe piață. Cea mai nervoasă este cea valutară”, a spus Dăianu.

Acesta a explicat că piața valutară reacționează cel mai rapid în perioade de criză politică.

„Piața valutară este cel mai bun seismograf. Fluxurile pe piața valutară sunt influențate imediat de sentimentul oamenilor, de percepții, de așteptări. Iar o criză politică influențează aceste așteptări. România nici nu este în zona euro”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu a comentat și situația Bulgariei, afirmând că aderarea acestei țări la zona euro a fost influențată de existența Consiliului Monetar introdus după criza severă din anii ’90.

„Bulgaria s-a confruntat cu o criză profundă. Instituțiile erau foarte slabe. Au avut o criză bancară. S-au prăbușit bănci”, a spus el.

Daniel Dăianu: România a ajuns la circa 80% din media UE la venitul pe locuitor

Președintele Consiliului Fiscal a declarat la emisiunea „OFF The Record” că statul trebuie să reducă diferențele mari de dezvoltare pentru a limita migrația internă și externă.

„Un stat trebuie să aibă în vedere dacă există resurse să atenueze diferențele foarte mari de dezvoltare. Pentru că dacă nu are loc o atenuare a discrepanțelor de dezvoltare, ce vom avea? Vom avea nu numai migrație internă, deci oamenii vor încerca să plece acolo unde pot câștiga”, a spus Dăianu.

Acesta a afirmat că migrația externă a românilor a fost determinată de diferențele economice față de statele dezvoltate din vestul Europei.

„Oamenii pleacă din țară, din România, au plecat deoarece erau mari diferențe între România și țările vestice”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu a subliniat că decalajele economice dintre România și media Uniunii Europene s-au redus puternic în ultimele decenii.

„Dacă acum 25 de ani venitul pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare era în jur de 20-23% din media Uniunii Europene, acum am ajuns la în jur de 80% din media Uniunii Europene. Și am depășit țări din Uniunea Europeană la venitul pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare”, a spus el.

Daniel Dăianu: o inflație ridicată ajută bugetul

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat că autoritățile au cheltuit integral veniturile suplimentare generate de inflația ridicată din ultimii ani, începând din 2020, în loc să reducă deficitul bugetar.

„Inflația a crescut foarte mult atunci. Și o inflație ridicată ajută bugetul. De ce? Pentru că veniturile nominale cresc, iar cheltuielile nominale rămân aceleași”, a spus Dăianu.

„Dacă ar fi existat înțelepciunea de a nu cheltui tot suplimentul de venituri fiscale rezultat din șocul inflaționist… Totul s-a cheltuit”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu a atras atenția asupra evoluției deficitului bugetar din ultimii ani.

„Și în 2023 am avut un deficit în jur de 6-6,3% din PIB. Și în 2024, vă dați dumneavoastră seama, am ajuns cu deficitul la peste 9%. Dom’le, eu înțeleg, an electoral. Dar nu poți să te joci cu finanțele publice”, a afirmat el.

Președintele Consiliului Fiscal a făcut diferența între cheltuielile excepționale generate de situații de criză și majorările permanente de cheltuieli bugetare.

„Există o cheltuială masivă într-un an. Poate fi prelungită această cheltuială, dar nu este permanentă. Este o situație excepțională. Dar au fost mărite cheltuieli permanente. Cu salarii, cu pensiile”, a declarat Dăianu.

Daniel Dăianu: Noi am atras atenția. Am spus că nu mergem în direcția bună

Daniel Dăianu a afirmat că există o tendință constantă a politicienilor de a utiliza guvernarea pentru consolidarea propriei puteri.

„Există această tentație a politicienilor, atunci când conduc un guvern, să folosească guvernarea pentru a se menține la putere. Totdeauna există această tentație”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

„Sunt foarte puțini cei care intră în politică pentru că ei consideră că așa fac bine comunității. Foarte mulți intră în politică pentru rente, pentru a urca pe scara socială”, a afirmat el.

Daniel Dăianu a precizat că instituția pe care o conduce a transmis avertismente repetate privind deteriorarea situației bugetare. „Consiliul a avut relații, să spunem, corecte cu Ministerul de Finanțe. Eu am avut discuții și cu premierii care s-au perindat. Noi am atras atenția. Am spus că nu mergem în direcția bună”, a spus acesta.

Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, suspendarea regulilor fiscale europene în perioada pandemiei și a crizei energetice nu justifica menținerea unor deficite ridicate după depășirea șocurilor economice.

„Una este să ai un deficit bugetar de 2%, 3% sau chiar 4% din PIB și altceva să ai deficite peste 6% și mai târziu să ajungi la peste 9% din PIB, așa cum s-a întâmplat în 2024”, a declarat Dăianu.

Daniel Dăianu: „Criza politică putea să fie evitată”

„Criza politică putea să fie evitată. Asta este părerea mea. Acești oameni responsabili care au pornit la drum, având în vedere problematică, economică, foarte dificilă, faptul că avem deficite bugetare care ilustrau că de ani de zile România trăia peste posibilități”, a declarat președintle Consiliului Fiscal.

„Sunt patru partide, plus minoritățile. Două dintre partide aveau programe cu viziuni considerabil diferite. Mă gândesc că această înțelegere a pornit de la necesitatea de a corecta marile deficite. De a ataca, de fapt, marea problemă a economiei românești”, a spus el.

Acesta a afirmat că, în cadrul coaliției, ar fi trebuit să existe mecanisme mai eficiente pentru gestionarea neînțelegerilor dintre partide.

„Cei mai mulți cetățeni nu sunt mulțumiți de gradul de corupție, de funcționarea administrației publice, centrale și locale, de cât de eficientă este lupta contra infracționalității, evaziunea foarte mare fiscală, optimizările fiscale”, a afirmat președintele Consiliului Fiscal.

Daniel Dăianu conduce Consiliul Fiscal din 2019. Instituția are rolul de a analiza politicile fiscal-bugetare și sustenabilitatea finanțelor publice ale României.

Economist și academician, Dăianu a fost ministru al Finanțelor și membru în conducerea BNR.