Prima pagină » Economic » Argintul crește cu 3%, aurul a avansat cu 0,81%, Orientul Mijlociu este încă în centrul atenției

Mădălina Dinu
08 mai 2026, 15:01, Economic
Prețurile metalelor prețioase au crescut vineri, argintul crescând cu 3%, în timp ce investitorii au continuat să urmărească îndeaproape evoluțiile din Orientul Mijlociu, încercând să înțeleagă impactul potențial al acestora asupra economiei globale, scrie Baha.

În timp ce Statele Unite și Iranul au avut recent noi schimburi de replici, președintele american Donald Trump a insistat că armistițiul dintre cele două țări este încă  „în vigoare”, comentariile sale menținând probabil vii speranțele de pace. Între timp, mulți așteaptă publicarea de astăzi a datelor privind salariile din sectorul non-agricol din SUA.

Argintul a crescut cu 3,02% la ora 6:42 ET, ajungând la 80,85 dolari pe uncie. La ora 6:44 ET, aurul a avansat cu 0,81%, vânzându-se la 4.724,17 dolari pe uncie. Un minut mai târziu, platina a câștigat 0,55%, ajungând la 2.049,70 dolari pe uncie, iar paladiul a crescut cu 0,26%, ajungând la 1.489,74 dolari pe uncie.

