Cererea de energie regenerabilă crește: va duce la majorarea prețurilor cuprului și argintului

Blocarea Strâmtorii Ormuz și conflictul din Orientul Mijlociu au stârnit interesul pentru energiile regenerabile, spune un expert în contracte futures și mărfuri. Asta va duce la majorarea prețurilor la cupru și argint.
Laura Buciu
17 apr. 2026, 15:25, Economic

Se așteaptă ca creșterea cererii de energie regenerabilă să impulsioneze prețurile cuprului și argintului, deoarece ambele metale sunt utilizate pe scară largă în acest sector.

Odată cu blocarea Strâmtorii Ormuz, prețurile petrolului au crescut vertiginos, în timp ce eforturile de a trece la energia regenerabilă au prins avânt, în special în țările dependente de importuri din Asia și Europa, scrie Anadolu.

Lumea caută să reducă dependența de petrol

Incertitudinea privind securitatea aprovizionării cu energie afectează prețurile pe termen scurt, determinând economiile din întreaga lume să caute modalități de a-și reduce dependența de petrol prin intermediul energiei regenerabile.

Zafer Ergezen, expert în contracte futures și mărfuri, a declarat pentru Anadolu că exista deja o cerere puternică de energie regenerabilă înainte de război. Această cerere a crescut semnificativ de la război încoace, în special în regiunea Asia-Pacific și în special în China, a spus el.

Ergezen a remarcat că Beijingul a depus eforturi constante pentru a-și diversifica sursele de energie, investind în cea mai mare capacitate de energie nucleară din lume.

„Investițiile Chinei în energia nucleară sunt la un nivel care va crea un decalaj masiv față de cel mai apropiat competitor al său, iar același lucru este valabil și pentru sectorul energiei regenerabile. China a fost întotdeauna conștientă de acest lucru și acum observăm tendința către energia regenerabilă la nivel mondial în cadrul eforturilor de sustenabilitate. Observăm deja o creștere a cererii de cupru și de argint, așa că cred că impactul acestui lucru se va intensifica și mai mult după război”, a spus el.

Cererea de energie regenerabilă se extinde în țările în curs de dezvoltare

Ergezen a declarat că cererea de energie regenerabilă se va extinde în țările în curs de dezvoltare, cererea de panouri solare, turbine eoliene și centrale eoliene putând crește în Orientul Mijlociu.

„Trebuie menționat că domeniul inteligenței artificiale (IA) are, de asemenea, o cerere masivă de energie”, a spus el, ceea ce se așteaptă să aducă noi investiții semnificative în energia regenerabilă pentru a reduce presiunile asupra ofertei.

„Izbucnirea războiului dintre SUA și Israel cu Iranul a arătat cât de multe probleme provoacă energia bazată pe petrol la nivel mondial – am văzut un scenariu similar cu războiul Rusia-Ucraina și pandemia COVID-19. În general, țările vor lua măsuri pentru a stimula cererea de energie regenerabilă ca parte a eforturilor de sustenabilitate, pentru a-și reduce dependența energetică și pentru a-și diversifica nevoile de energie pe bază de combustibili fosili, crescând în consecință prețurile cuprului și argintului”, a adăugat el.

