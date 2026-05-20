Energie regenerabilă și „infinită” din mare: cercetătorii testează o tehnologie nemaivăzută până acum

Un sistem folosește diferența de temperatură a apei pentru a genera electricitate în mod continuu.În căutarea constantă a unor noi surse de energie curate și regenerabile, marea a devenit unul dintre principalele domenii de cercetare, notează El Economista.

Datorită caracteristicilor sale, precum mișcarea permanentă și faptul că acoperă aproximativ 70% din suprafața Terrei, oamenii de știință caută în continuare metode de a o valorifica.

Unul dintre cele mai inovatoare proiecte din ultimii ani este dezvoltat de compania britanică Global OTEC, la Platforma Oceanică din Canare (PLOCAN), o locație dedicată testelor științifice în Spania. Cercetătorii testează un sistem inedit care încearcă să transforme diferențele de temperatură ale apei mării în electricitate.

Sistemul folosește apa caldă de la suprafața oceanului pentru a încălzi un lichid special care, datorită proprietăților sale, fierbe rapid și se transformă în vapori. Acești vapori pun în mișcare o turbină, generând electricitate. Pentru ca procesul să nu se oprească, lichidul este „reciclat”, iar apa rece din adâncuri este folosită pentru a condensa vaporii și a transforma din nou sistemul într-un ciclu continuu.

Compania testase anterior acest sistem pe uscat, unde apa rece era transportată prin conducte lungi, însă această soluție crește costurile și limitează extinderea tehnologiei. Din acest motiv, Global OTEC testează acum un prototip plutitor, instalat direct pe mare.

Astfel, sunt eliminate conductele lungi, iar infrastructura devine mai modulară și mai ieftină, ceea ce ar putea permite dezvoltarea mai multor platforme de producere a energiei.

Compania susține că, spre deosebire de energia eoliană sau solară, această sursă este constantă și fiabilă 24 de ore din 24, având un impact ambiental redus, deoarece ocupă puțin spațiu și nu produce zgomot. De asemenea, tehnologia poate contribui și la desalinizarea apei și funcționează fără emisii de carbon.