Marea Britanie a interzis transportul maritim de GNL rusesc. Cum afectează Europa

Marea Britanie a interzis transportul maritim de GNL rusesc, a anunțat premierul britanic.
Sursă foto: Hepta
Sorina Matei
20 mai 2026, 17:09, Economic
Noul pachet de sancțiuni impus de Regatul Unit include interdicția transporturilor maritime de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia, a anunțat premierul britanic Keir Starmer în discursul său adresat Parlamentului.

„Acesta este un nou pachet de sancțiuni puternic, care depășește cu mult sancțiunile existente. Acesta include o nouă interdicție privind transporturile maritime de gaze naturale lichefiate și noi interdicții privind transporturile de produse petroliere din Rusia. De asemenea, am emis două autorizații pe termen scurt pentru a introduce treptat noile sancțiuni, protejând în același timp consumatorii din Regatul Unit”, a clarificat Starmer.

Pe 19 mai, guvernul britanic a ridicat definitiv interdicția privind importurile de kerosen și motorină produse din țiței rusesc în țări terțe. Licența intră în vigoare pe 20 mai, iar ministrul de interne al Regatului Unit o poate revoca sau suspenda în orice moment.

Interdicții

În aprilie, Uniunea Europeană a impus cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni anti-ruse, care a inclus interdicția de a furniza servicii spărgătoarelor de gheață și tancurilor GNL rusești începând cu 2027.

Între timp, în primele trei luni ale anului 2026, Europa și-a crescut importurile de GNL rusesc din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.

În acest context, potrivit Bloomberg, Rusia a început să ofere țărilor asiatice modalități alternative de cumpărare a GNL-ului din Rusia care este supus sancțiunilor americane. Trezoreria SUA a prelungit licența care permite achiziționarea de petrol și produse petroliere rusești pe piața globală pentru 30 de zile .

Cât GNL a importat UE din Rusia

În anul 2025, statele europene au importat gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia în valoare totală de 7,2 miliarde de euro, conform raportărilor. Tendința de creștere a continuat și la începutul anului 2026, atingând un nivel record.

În trimestrul I din 2026,  Uniunea Europeană a importat 6,9 miliarde de metri cubi de gaz lichefiat rusesc, înregistrând o creștere de 16% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În aprilie 2026, importurile europene au avansat cu încă 17% în decurs de un an.

În 2025, gazul rusesc (conducte și GNL combinat) a reprezentat aproximativ 12% din totalul importurilor de gaze ale blocului comunitar, conform datelor furnizate de Consiliul European. 

Volumul record de importuri este susținut în principal de trei infrastructuri portuare majore: Franța (cel mai mare cumpărător), Spania și Belgia.

Pentru a reduce această dependență economică, Consiliul European a adoptat un regulament care introduce o serie de restricții:
  • Începând cu data de 18 martie 2026, s-au aplicat restricții asupra noilor importuri de GNL și gaze prin conducte din Rusia, exceptând perioadele de tranziție pentru contractele pe termen lung aflate deja în derulare.
  • Obiectivul final al UE rămâne eliminarea completă a tuturor importurilor de gaze din Rusia până la sfârșitul anului 2027.

