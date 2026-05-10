Keir Starmer respinge apelurile la demisie și spune că guvernul său este un „proiect de 10 ani”

Premierul britanic Keir Starmer a declarat că va continua să conducă guvernul și a descris mandatul său drept un „proiect de 10 ani”, în ciuda presiunilor tot mai mari venite după rezultatele slabe ale Partidului Laburist în alegerile locale desfășurate la începutul săptămânii.

Formațiunea condusă de Starmer a suferit cele mai mari pierderi înregistrate de un partid aflat la guvernare în alegerile locale din ultimele peste 30 de ani, scrie Reuters.

Mulți parlamentari au început să îi ceară retragerea din funcție.

Un fost ministru din cabinetul lui Starmer a anunțat că va încerca să obțină sprijinul colegilor parlamentari pentru declanșarea unei competiții interne pentru conducerea partidului, dacă executivul nu va lua măsuri pentru înlăturarea premierului până luni.

Într-un interviu acordat publicației Observer și publicat duminică, Starmer a fost întrebat dacă intenționează să conducă Partidul Laburist și la următoarele alegeri generale și să îndeplinească un al doilea mandat complet.

„Da, o voi face. Nu voi renunța la funcția pentru care am fost ales în iulie 2024. Nu voi arunca țara în haos.”, a răspuns premierul britanic.

În cazul în care Keir Starmer ar fi înlăturat în următoarele săptămâni, Marea Britanie ar ajunge la al șaptelea prim-ministru din ultimii zece ani.

„O adevărată lovitură”

Până în prezent, membrii cabinetului și-au menținut sprijinul pentru premierul Keir Starmer, în ciuda eșecului electoral de joi.

Ministrul educației, Bridget Phillipson, a declarat că are încredere că Starmer poate redresa situația și a afirmat pentru Sky News că premierul va prezenta luni o „direcție nouă” pentru Marea Britanie.

„Am fost foarte mulțumiți de alegători, nu există scăpare de asta”, a spus ea despre rezultatul Partidului Laburist. „Trebuie să reflectăm serios asupra acestui lucru.”

La rândul său, Catherine West, care a fost demisă anul trecut de Starmer, a afirmat că va aștepta discursul de luni al premierului înainte de a decide dacă va susține sau nu inițierea unei competiții pentru conducerea partidului.

Pentru declanșarea unei astfel de proceduri este nevoie de sprijinul a 81 de parlamentari laburiști.

Întrebată de BBC dacă este posibil să fie atins acest prag, Catherine West a răspuns: „Vom afla”.

Regatul Unit trebuie să organizeze următoarele alegeri generale cel târziu în 2029.

Dacă va rămâne în funcție și după un al doilea mandat complet de cinci ani, Keir Starmer ar deveni al treilea cel mai longeviv lider al Marii Britanii din ultimele două secole, după Margaret Thatcher și Tony Blair.