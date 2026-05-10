Coreea de Nord va lansa o armă nucleară dacă Kim Jong Un va fi ucis

Informația a fost prezentată de agenția sud-coreeană Yonhap, care citează date furnizate de Serviciul Național de Informații (NIS) din Coreea de Sud.

Revizuirea legislativă a fost adoptată în cadrul primei sesiuni a celei de-a 15-a Adunări Populare Supreme, desfășurată la Phenian începând cu 22 martie. Potrivit autorităților sud-coreene, noua formulare prevede declanșarea imediată și automată a unui atac nuclear de represalii dacă sistemul de comandă și control al forțelor nucleare este afectat de un atac extern.

Coreea de Nord invocă atacurile din Iran drept motiv pentru noua doctrină nucleară

Decizia regimului de la Phenian vine după atacurile comune desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva infrastructurii de conducere a Iranului, operațiuni în urma cărora liderul suprem Ali Khamenei și mai mulți oficiali de rang înalt au fost eliminați, potrivit publicației britanice The Telegraph.

Conform noii versiuni a articolului 3 din legea privind politica nucleară, „dacă sistemul de comandă și control asupra forțelor nucleare ale statului este pus în pericol de atacurile forțelor ostile, un atac nuclear va fi lansat automat și imediat”.

Experții în securitate consideră că Phenianul a interpretat evenimentele din Iran drept un semnal de alarmă. Regimul nord-coreean ar fi concluzionat că o operațiune de „decapitare” împotriva conducerii poate deveni o amenințare reală, motiv pentru care încearcă să garanteze capacitatea de represalii chiar și în absența unui ordin direct din partea liderului suprem.

Coreea de Nord rămâne greu de infiltrat pentru serviciile occidentale

Analiștii militari susțin însă că un scenariu similar celui aplicat în Iran ar fi mult mai dificil de implementat în Coreea de Nord. Țara rămâne una dintre cele mai izolate din lume, iar accesul străinilor este strict controlat.

Diplomații, lucrătorii umanitari și oamenii de afaceri care intră în țară sunt monitorizați permanent, ceea ce reduce semnificativ posibilitatea colectării de informații esențiale pentru operațiuni de intelligence.

În plus, infrastructura digitală a Phenianului este limitată, iar sistemele CCTV și rețeaua internă sunt controlate strict de stat. Spre deosebire de Teheran, unde serviciile israeliene ar fi utilizat camerele de supraveghere pentru localizarea liderilor iranieni, o tactică similară ar fi aproape imposibil de aplicat în Coreea de Nord.

Kim Jong Un este cunoscut pentru măsurile extreme de securitate personală. Liderul nord-coreean călătorește rar cu avionul și preferă un tren blindat, fiind în permanență însoțit de gărzi de corp.

Coreea de Nord amplasează artilerie nouă la granița cu Coreea de Sud

În paralel cu schimbările doctrinare, presa de stat nord-coreeană a anunțat că Phenianul intenționează să desfășoare un nou tip de artilerie de-a lungul frontierei sudice. Mișcarea ar putea pune Seulul în raza de acțiune a noilor sisteme de armament și accentuează tensiunile dintre cele două state coreene.

Relațiile dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud s-au deteriorat semnificativ în ultimele luni, pe fondul testelor balistice și al intensificării retoricii militare din partea regimului de la Phenian.