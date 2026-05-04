O echipă de fotbal din Coreea de Nord va merge în Coreea de Sud pentru semifinalele Ligii Campionilor Asiei

Delegația nord-coreeană va include 27 de jucătoare și 12 membri ai staff-ului, care vor ajunge în Coreea de Sud pe 17 mai, anunță luni ministerului sud-coreean al Reunificării, citat de Reuters.

În cazul unui eșec, reprezentații Naegohyang se vor întoarce acasă a doua zi după meci.

Partida se va desfășura pe 20 mai, iar câștigătoarea dintre echipa nord-coreeană și cea sud-coreeană va juca finala împotriva uneia dintre echipele Melbourne City sau Tokyo Verdy, pe 23 mai, tot la Suwon.

Ultima participare a sportivilor nord-coreeni în Coreea de Sud a avut loc în 2018, la Jocurile Olimpice de Iarnă din 2018 când cele două țări au format pentru prima dată o echipă comună de hochei pe gheață.

În ciuda eforturile pentru detensionarea relațiilor depuse de președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, relațiile bilaterale din peninsulă s-au deteriorat, iar Phenianul a descris Coreea de Sud drept „cel mai ostil stat”, renunțând la ideea reunificării.