Emiratele și Qatar își consolidează legăturile cu Coreea de Sud și pregătesc un nou coridor comercial Golful Persic-Asia

Statele din Golf își intensifică orientarea economică spre Asia, după ce Emiratele Arabe Unite au semnat un acord comercial major cu Coreea de Sud, iar Qatarul își accelerează propriile negocieri cu Seulul pentru consolidarea relațiilor economice, transmite Euronews.
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
04 mai 2026, 08:10, Economic

Acordul dintre Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud a fost semnat la o zi după retragerea Abu Dhabi din OPEC, marcând o schimbare strategică în direcția comerțului și parteneriatelor economice, scrie Euronews.

Reduceri masive de tarife și stimularea schimburilor comerciale

Noul parteneriat, cunoscut ca „Acord de Parteneriat Economic Cuprinzător” (CEPA), prevede eliminarea sau reducerea tarifelor pentru aproximativ 91,2% dintre bunurile tranzacționate între cele două state. Măsura are ca scop facilitarea accesului pe piețe, creșterea investițiilor și consolidarea schimburilor comerciale, într-un moment critic, în care lanțurile de aprovizionare sunt reconfigurate. Schimburile non-petroliere dintre Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud au atins circa 6,9 miliarde de dolari în 2025.  Autoritățile estimează o creștere accelerată în perioada următoare. Ministrul comerțului exterior din Emirate, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, a declarat că acordul va deschide noi oportunități pentru exportatori și va consolida cooperarea în domenii precum tehnologia, industria și logistica.

Qatar își intensifică dialogul economic cu Seulul

În paralel, Qatarul face pași similari pentru a-și extinde relațiile comerciale cu Coreea de Sud. Ministrul de stat pentru comerț exterior, Ahmed bin Mohammed Al Sayed, a condus recent o delegație economică la Seul, unde au avut loc discuții privind investiții și cooperare în sectoare strategice. Printre domeniile vizate se numără inteligența artificială, semiconductorii, biotehnologia și producția avansată, atât la nivel guvernamental, cât și în colaborare cu companii sud-coreene.

O nouă axă comercială în plină transformare

Mișcările Emiratelor și Qatarului reflectă o tendință mai amplă de reorientare a economiilor din Golf către Asia, pe fondul schimbărilor geopolitice și economice globale. Coreea de Sud marchează, prin acest acord, primul parteneriat comercial de acest tip cu un stat din Consiliul de Cooperare al Golfului și din regiunea extinsă a Orientului Mijlociu și Africii de Nord. Noua dinamică ar putea contribui la conturarea unui coridor comercial strategic între Golful Persic și Asia, cu impact asupra fluxurilor comerciale și investițiilor la nivel global.

