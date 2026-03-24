Qatar Energy a declarat forță majoră pe livrările de GNL: probleme cu furnizarea în Italia, Belgia, Coreea de Sud și China 

QatarEnergy a declarat, marți, forță majoră pe unele dintre contractele sale pe termen lung: sunt vizate furnizările de gaze naturale lichefiate (GNL) către Italia, Belgia, Coreea de Sud și China, relatează Reuters .

Directorul general al QatarEnergy și ministrul Energiei, Saad bin Sharida Al Kaabi, a avertizat anterior cu privire la astfel de planuri.

Pe 20 martie, Saad bin Sharida Al Kaabi a declarat că atacurile Iranului au cauzat pierderea a 17% din capacitatea sa de export de GNL a Qatarului.

El a estimat pagubele aduse QatarEnergy la 20 de miliarde de dolari. Potrivit ministrului, atacurile au avariat două dintre cele 14 trenuri de producție de GNL ale Qatarului, precum și una dintre cele două uzine de combustibil gaz-lichid.

Potrivit directorului general, atacurile iraniene au avariat două dintre cele 14 trenuri de producție de GNL ale Qatarului, precum și una dintre cele două uzine de combustibil gaz-lichid. El a menționat că reparațiile vor dura aproximativ trei până la cinci ani, ceea ce va duce la pierderea a 12,8 milioane de tone de producție de GNL anual.

Pe 2 martie, Iranul a atacat complexul industrial Ras Laffan din Qatar, cea mai mare instalație de GNL din lume.

Ulterior, QatarEnergy a suspendat producția. Complexul a fost atacat din nou pe 18 și 19 martie.