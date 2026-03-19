Criza gazelor ar putea dura ani. CEO QatarEnergy lansează un avertisment subru: reparațiile ar putea dura între trei și cinci ani

Potrivit lui al-Kaabi, loviturile au avariat două dintre cele 14 sisteme de lichefiere ale Qatarului și una dintre cele două instalații de tip gas-to-liquids, ceea ce înseamnă că aproximativ 12,8 milioane de tone de GNL pe an vor rămâne offline. Oficialul qatarez a estimat pierderile anuale la circa 20 de miliarde de dolari și a avertizat că impactul se va resimți nu doar în exporturile de GNL, ci și în livrările de condensat, GPL, heliu, nafta și sulf.

„Nu mi-aș fi imaginat niciodată, nici în cele mai sălbatice vise, că Qatarul și regiunea vor fi supuse unui asemenea atac, mai ales din partea unei țări musulmane frățești, în luna Ramadanului”, a spus al-Kaabi, într-o reacție care arată dimensiunea șocului produs la Doha de escaladarea militară. În paralel, QatarEnergy ia în calcul declararea unui caz de forță majoră pe contracte pe termen lung către Italia, Belgia, Coreea de Sud și China.

Al-Kaabi a spus că amploarea atacurilor a împins regiunea „înapoi cu 10 până la 20 de ani” și a afectat imaginea de refugiu sigur pe care emiratul și-a construit-o în ultimele decenii. În plus, lucrările la extinderea uriașului proiect North Field sunt în prezent oprite și ar putea suferi întârzieri de peste un an.

Loviturile asupra Qatarului au venit după ce Israelul a atacat infrastructura de gaze a Iranului de la South Pars, iar Teheranul a răspuns printr-o serie de atacuri asupra unor instalații energetice din Golf. Reuters notează că, pe lângă complexul Ras Laffan din Qatar — cel mai mare hub de GNL din lume — au fost vizate în aceeași zi facilități din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Kuweit, semn al unei escaladări care mută conflictul direct asupra „plumbing of the global energy system”, adică infrastructura critică a pieței mondiale de energie.

Piețele au reacționat imediat. Prețurile gazelor în Europa au urcat joi cu până la 35%, iar cotațiile petrolului au avansat cu până la 10% înainte să mai reducă din câștiguri, pe fondul temerilor privind o criză energetică de durată. Analiști citați de Reuters avertizează că deteriorarea facilităților din Qatar, unul dintre actorii centrali ai pieței globale de GNL, poate menține tensiunea pe piață luni sau chiar ani după încetarea ostilităților.

