Rusia este pregătită să furnizeze gaze Uniunii Europene dacă aceasta va avea un surplus

Rusia ar putea relua livrările de gaze către Uniunea Europeană, dar doar în situația în care rămân volume neutilizate după acoperirea altor piețe, potrivit unei declarații preluate duminică de agenția TASS, citată de Reuters.

Poziția a fost explicată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a descris situația actuală a pieței energetice ca fiind una cu cerere ridicată din partea mai multor regiuni.

El a declarat că există resurse disponibile, însă acestea sunt direcționate în principal către alte destinații care implică o necesitate mai crescută.

„Există din belșug deocamdată. Dar piețele alternative sunt foarte vorace, există foarte multe cereri de aprovizionare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a adăugat că, indiferent de deciziile Moscovei, Europa ar avea oricum posibilitatea de a-și acoperi necesarul energetic prin alte surse și mecanisme de piață.

„Există atât de multe instalații de lichefiere a gazelor, atât în Europa, cât și în Orientul Mijlociu, încât acest proces, această piață spot, funcționează ca un organism viu”, a adăugat Peskov.