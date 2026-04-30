Ce a doborât economia Rusiei. Explicația oficială îi surprinde și pe cei de la Kremlin

Economia Rusiei s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru din 2026, pentru prima dată în trei ani. Kremlinul spune că lucrează la redresare, iar explicațiile oficiale pentru declin i-au surprins chiar și pe apropiații lui Putin.
Andreea Tobias
30 apr. 2026, 16:36

Economia Rusiei s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru din 2026. Este prima contracție după trei ani de creștere. Kremlinul a recunoscut situația și promite măsuri de redresare, notează Reuters.

„Procesul așteptat de încetinire a economiei a avut loc”, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

„Guvernul și președintele elaborează soluții pentru a transforma această tendință negativă într-una ascendentă”, a adăugat el.

Explicații neașteptate

Banca centrală rusă a invocat factori punctuali pentru declin. Printre aceștia: majorarea TVA la începutul anului și ninsorile abundente. Acestea ar fi încetinit activitatea în construcții.

Alți oficiali și lideri de afaceri au dat vina pe lipsa forței de muncă. Au fost invocate și implementarea lentă a noilor tehnologii și rubla prea puternică.

Întrebări despre date

Guvernatoarea băncii centrale, Elvira Nabiullina, a cerut transparență în privința statisticilor economice. Agențiile de informații occidentale au sugerat că datele rusești ar putea fi manipulate.

Întrebat dacă Kremlinul are încredere în statisticile publicate, purtătorul de cuvânt Peskov a răspuns: „Absolut”.

Economia Rusiei crescuse cu 4,1% în 2023 și cu 4,9% în 2024. Anul trecut creșterea a fost de doar 1%. Prognoza oficială pentru 2026 este de 1,3%.

