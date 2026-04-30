Kosovo organizează alegeri anticipate pe 7 iunie pentru a treia oară în 16 luni

Autoritățile din Kosovo au stabilit joi data noului scrutin anticipat pentru 7 iunie, fiind a treia rundă de alegeri din februarie 2025. Alegerile au loc după ce parlamentul nu a reușit să aleagă un președinte înaintea termenului legal.
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
30 apr. 2026, 17:51, Știri externe

Anunțul a fost făcut de președinta interimară a Kosovo și președinta parlamentului, Albulena Haxhiu, notează Reuters

Parlamentarii kosovari aveau termen până marți la miezul nopții să numească un nou șef de stat, întrucât mandatul președintei Vjosa Osmani s-a încheiat la începutul lunii aprilie.  

Partidul aflat la guvernare, Autodeterminare, condus de Albin Kurti nu a reușit să formeze o majoritate pentru numirea unui nou președintele. 

Deși partidul lui Kurit a câștigat alegerile din decembriei 2025, formațiuena nu a obținut suficiente mandate pentru ieșirea din inpasul politic care caracterizează statul. 

Deși Priștina aspiră la aderarea la Uniunea Europeană , țara rămâne una dintre cele mai sărace de pe continent, iar instabilitatea politică pune în pericol finanțările externe. 

