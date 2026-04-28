CEC Bank: Criza politică nu sperie piețele. Dobânzile și cursul rămân stabile, riscurile vin din război și ROBOR

Piețele ignoră zgomotul politic, iar evoluțiile economice sunt cele care contează cu adevărat pentru deciziile investitorilor, a explicat Ionuț Lianu, citat de Ziarul Financiar.

„Pieţele şi investitorii sunt raţionali, dobânzile şi cursul sunt stabile. Între planul politic şi economic e un grad destul de mare de disociere dacă parcursul economic e corect şi dacă ajustarea fiscală se menţine”, a precizat șeful Trezoreriei CEC Bank în cadrul emisiunii ZF Live.

Expertul financiar a subliniat că investitorii nu reacționează automat la crizele politice, atât timp cât indicatorii macroeconomici rămân sub control: „Toată lumea este concentrată pe deznodământul macroeconomic al situaţiei, şi din România, şi din afară. Până la urmă, vorbim de preţuri, de randamente. Este mai puţin relevant aspectul politic”.

Atenția piețelor, pe modul de ajustare a deficitului

Oficialul CEC Bank spune că adevăratele mize sunt evoluția deficitului bugetar și ritmul de creștere economică: „Pe scurt, este foarte important ce se întâmplă cu deficitul fiscal şi ce se întâmplă cu creşterea economică. Pentru că noi suntem, în momentul de faţă, pe o traiectorie de ajustare a deficitului fiscal”.

Totuși, acesta avertizează că ajustarea deficitului bugetar trebuie făcută cu grijă, pentru a evita efecte negative pe termen lung: „Ea nu trebuie să fie nici foarte bruscă, nici foarte lentă şi, în acest timp, să nu ducă la erodarea bazei fiscale, astfel încât să intrăm ulterior într-un cerc vicios în care trebuie doar să ajustezi fiscalitatea şi nu strângi venituri. Acesta este pericolul. Aici se uită toţi”.

Riscuri: războiul din Golf, politica internă și ROBOR

Potrivit CEC Bank, trei riscuri principale pentru perioada următoare sunt contextul geopolitic, situația politică internă și evoluțiile din sectorul bancar.

„Principalele temeri ar fi, în primul rând, războiul din Golf – pentru că nu ştim cum se va încheia şi când se va încheia, iar al doilea risc ar fi situaţia politică din România – pentru că şi aici depinde cât durează această instabilitate şi care va fi impactul asupra indicatorilor macroeconomici”, a menționat Ionuț Lianu.

În plus, există o incertitudine importantă legată de ancheta privind indicele ROBOR: „Urmărim atent ce se întâmplă cu această investigaţie privind indicele ROBOR. Ea are un potenţial impact asupra sistemului bancar, dar poate avea un impact şi asupra creditării ulterior, mai ales pe zona de companii”.

Investigația ROBOR, test pentru bănci

Investigația este derulată de Consiliul Concurenței și vizează modul în care mai multe bănci au stabilit nivelul ROBOR, fiind suspectate cu privire la o posibilă înțelegere sau practici coordonate în procesul de „fixing” al indicelui.

Autoritatea a transmis deja băncilor un raport preliminar cu concluzii care pot duce la sancțiuni, iar instituțiile vizate au la dispoziție un termen pentru a formula puncte de vedere înainte de o decizie finală.

Chiar și în acest context, reacțiile piețelor au fost, spune Lianu, încurajatoare: „În principiu, din reacţiile pe care le-am văzut după ce informaţia a ajuns în presă, vizavi de această investigaţie şi de nivelul amenzilor, am văzut reacţii destul de încurajatoare ale acţiunilor listate”.

Economia încetinește în 2026

CEC Bank estimează o evoluție modestă a economiei în 2026, cu o inflație în jur de 5-6% la final de an și o creștere economică redusă, de aproximativ 0,4%.

Scenariul de scădere a dobânzilor din piață, inclusiv cele la credite, rămâne în picioare, dar este amânat și depinde de evoluțiile macroeconomice.

Ionuț Lianu este șeful Trezoreriei CEC Bank, poziție din care coordonează activitățile legate de lichiditate, dobânzi, curs valutar și operațiuni pe piețele financiare. Rolul său implică analiza zilnică a reacțiilor investitorilor și a riscurilor economice, ceea ce îl plasează printre vocile relevante din sistemul bancar atunci când vine vorba despre evoluția piețelor.