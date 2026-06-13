Un proiect uriaș, de 14 miliarde de euro, ar putea distruge o atracție populară, pe cale de dispariție în Europa

Un proiect uriaș ar putea desființa ultimul serviciu feroviar din Europa care folosește feribotul ca parte a călătoriei, potrivit Express. Este vorba despre proiectul privitor la construirea unui pod uriaș între Italia continentală și Sicilia. Obiectivul evaluat la circa 14 miliarde de euro este în discuție de mulți ani. Dacă se va realiza, va intra direct în Cartea Recordurilor deoarece va fi cel mai lung pod din lume.

Efectul secundar ar fi anularea unei rute populare pe calea ferată. Un tren unic, cu vagoane de dormit, ar putea fi oprit din circulație. Este ultimul serviciu feroviar rămas în Europa care folosește un vapor ca parte a călătoriei.

Ultimul tren care traversează apa pe feribot

Intercity Notte al Trenitalia a devenit o experiență căutată printre pasionații de căi ferate care doresc să se bucure de o călătorie de 12 ore de-a lungul coastei de vest a Italiei. Trenul pleacă de la Roma și se împarte în două rute. Jumătate din tren este încărcat pe un feribot care navighează spre Sicilia.

Problema este că podul aflat în stadiul de proiect va lega Torre Faro din Sicilia de Villa San Giovanni din Calabria și va avea cale rutieră și feroviară. Ca urmare, este greu de crezut că serviciile de feribot vor mai fi folosite în Strâmtoarea Messina.

Aprobarea finală a fost acordată proiectului în august anul trecut. Marile provocări sunt costul ridicat, zona seismică și opoziția multor italieni. Proiectul are nevoie de aprobarea agențiilor de mediu din UE și a locuitorilor locali ale căror proprietăți împiedică lucrarea.

Podul ar putea să fie finalizat între 2032 și 2033. Acesta va avea 3,3 kilometri, trei benzi de circulație în fiecare direcție, două benzi de serviciu și două linii de cale ferată.

Serviciile feribot cu tren, o amintire

În ceea ce privește serviciile de feribot cu tren, acestea au fost populare în Europa. Treptat, serviciile au dispărut din diferite motive. Un traseu care lega Danemarca de Germania a fost anulat în 2019 din cauza unor lucrări pe malul danez.

Celebrul tren de noapte dintre Londra și Paris a fost și el scos din circulație după apariția Tunelului Canalului Mânecii și după ascensiunea companiilor aeriene low-cost.