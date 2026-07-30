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Moment istoric în Europa: Italia și Austria au fost conectate prin cel mai lung tunel feroviar din lume

Cele două galerii principale ale Tunelului de bază Brenner, aflat sub granița dintre Italia și Austria, au fost conectate, marcând un moment istoric pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Europa. După finalizare, legătura feroviară va avea 64 de kilometri și va permite transferul unei părți importante a transportului de marfă din Alpi de pe șosea pe calea ferată.
Moment istoric în Europa: Italia și Austria au fost conectate prin cel mai lung tunel feroviar din lume
Foto: Comisia Europeană
Cosmin Pirv
30 iul. 2026, 08:18, Economic
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Străpungerea celor două galerii principale a avut loc simultan după mulți ani de muncă. Marți, 28 iulie, momentul istoric a fost marcat de mineri și managerii de proiect austrieci și italieni care și-au strâns mâinile pentru prima dată în secțiunea de tunel.

Legătură între Austria și Italia

Odată cu această străpungere, lucrările de excavare austriece din lotul de construcție H53 Pfons–Brenner s-au conectat la tunelurile principale deja finalizate ale lotului de construcție italian H61 „Mules 2–3”, potrivit bbt-se.com, site-ul oficial al proiectului.

La aproximativ 1.400 de metri sub Pasul Brenner, există acum două noi conexiuni transfrontaliere între Austria și Italia.

După străpungerea tunelului de explorare din 18 septembrie anul trecut, Austria și Italia sunt acum conectate și prin cele două tuneluri feroviare principale.

Metode diferite de excavare

Pentru a atinge această etapă importantă, au fost utilizate două metode diferite de excavare. Pe partea italiană, utilajele de foraj de tunel (TBM) „Virginia” și „Flavia” au excavat cele două tuneluri principale până la granița națională. Pe partea austriacă, în schimb, excavarea a avansat folosind metode convenționale și tehnici de foraj și dinamitare.

„Cu peste 220 de kilometri de tunel săpați, finalizarea Tunelului de bază Brenner, cofinanțat de UE, este cu un pas mai aproape! Minerii au conectat acum Austria și Italia prin două tuneluri feroviare principale”, a transmis Comisia Europeană.

Odată cu străpungerea, atenția se îndreaptă deja spre viitor. Cele două mașini de forat tuneluri (TBM), Wilma și Olga, se pregătesc să finalizeze excavarea celor două tuneluri principale spre Innsbruck.

Odată finalizate aceste lucrări, toate tunelurile feroviare vor fi complet conectate.

Cel mai lung tunel feroviar din lume

Tunelul de bază Brenner, care va deveni cel mai lung tunel feroviar din lume, reprezintă piesa centrală a strategiei Uniunii Europene de a muta o parte importantă a transportului de marfă de pe șosea pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor și fluidizarea comerțului transfrontalier, nota Reuters într-o analiză dedicată proiectului.

Se preconizează că va fi inaugurat în 2032, iar costul său este estimat la 8,5 miliarde de euro.

Odată finalizat, tunelul va avea o lungime de 55 km, care se va extinde la 64 km prin conectarea la o legătură subterană existentă către Innsbruck.

Pasul Brenner

Acesta va reduce durata călătoriei între Fortezza, în Italia, și Innsbruck de la 80 de minute la mai puțin de 25 de minute.

Pasul Brenner este unul dintre cele mai aglomerate coridoare de transport din Europa. În fiecare an, peste 2,5 milioane de camioane, aproximativ 14 milioane de vehicule și circa 50 de milioane de tone de mărfuri traversează trecătoarea alpină, exercitând o presiune majoră asupra comunităților locale.

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