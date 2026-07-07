Cel mai lung și cel mai adânc tunel feroviar din lume: leagă nordul și sudul Europei, trenurile circulă cu 200 km/h

Cel mai lung tunel și cel mai adânc tunel feroviar din lume se află în Elveția, sub Munții Alpi, potrivit Express. Statisticile arată că tunelul are 57 km, iar în cea mai adâncă secțiune a sa, trenurile trec la o adâncime de 7.546 de metri de la suprafață. Obiectivul a fost inaugurat în urmă cu 10 ani și a costat peste 12 miliare de franci elvețieni.

Chiar și în prezent reprezintă una dintre cele mai remarcabile realizări inginerești ale lumii. Tunelul de bază Gotthard oferă o conexiune feroviară de mare viteză care leagă nordul și sudul Europei. Mai precis, serviciul de mare viteză operează între Rotterdam, Olanda, și Genova, Italia. Este denumit tunel de bază deoarece trece prin baza muntelui, în loc să încerce să șerpuiască peste vârfuri.

Ca urmare, traseul este în mare parte drept și nivelat, iar trenurile pot trece cu mare viteză. Unele trenuri ajung la viteza de 250 km/h, reducând substanțial perioada călătoriei.

Construirea acestui tunel remarcabil a necesitat o muncă enormă de 17 ani de muncă. Muncitorii și inginerii au îndepărtat peste 28 de milioane de tone de rocă, folosind mașini de forat masive pentru a o excava, alături de explozii de precizie pentru a crea traseul tunelului. Între extremități trenurile fac doar 20 de minute ceea ce a dat un imbold transportului de persoane și de marfă pe calea ferată. Practic, în doar 10 ani numărul călătorilor aproape s-a dublat în comparație cu vechea rută care urca pe munte.