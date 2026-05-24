Tánczos Barna admite efectele austerității: Măsurile fiscale au afectat consumul

„Cu siguranță, măsurile de anul trecut au afectat cererea și consumul. Așa este”, a afirmat oficialul duminică, într-o intervenție la Digi24.
Potrivit lui Barna, momentul critic pentru economia României a fost finalul anului 2024, când a preluat Ministerul Finanțelor.
„Orice specialist în macroeconomie știe că nici o criză de genul acesta în care s-a aflat România – termenul sau momentul de referință este decembrie 2024, căci atunci am ajuns la finanțe – nici un derapaj macroeconomic nu se poate rezolva doar prin reduceri de cheltuie și prin austeritate. Trebuie și partea de dezvoltare economică”, a declarat politicianul UDMR.
Barna spune că social-democrații au avut dreptate atunci când au insistat pentru măsuri de stimulare economică în paralel cu disciplina bugetară: „Fără doar și poate, colegii din PSD au avut dreptate când au insistat foarte mult pe măsuri de relansare economică. Cele două lucruri trebuie să meargă în paralel”.
Vicepremierul a respins ideea că actualele probleme economice ar fi fost provocate exclusiv de măsurile adoptate în ultimul an.
„Doar acele măsuri nu ne-ar fi dus în situația în care ne aflăm, dacă totul era frumos roz și totul mergea perfect până în decembrie 2024”, a afirmat acesta.