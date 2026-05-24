Tánczos Barna admite efectele austerității: Măsurile fiscale au afectat consumul

„Cu siguranță, măsurile de anul trecut au afectat cererea și consumul. Așa este”, a afirmat oficialul duminică, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit lui Barna, momentul critic pentru economia României a fost finalul anului 2024, când a preluat Ministerul Finanțelor.

Barna: Doar austeritatea nu poate rezolva criza

„Orice specialist în macroeconomie știe că nici o criză de genul acesta în care s-a aflat România – termenul sau momentul de referință este decembrie 2024, căci atunci am ajuns la finanțe – nici un derapaj macroeconomic nu se poate rezolva doar prin reduceri de cheltuie și prin austeritate. Trebuie și partea de dezvoltare economică”, a declarat politicianul UDMR.

Barna spune că social-democrații au avut dreptate atunci când au insistat pentru măsuri de stimulare economică în paralel cu disciplina bugetară: „Fără doar și poate, colegii din PSD au avut dreptate când au insistat foarte mult pe măsuri de relansare economică. Cele două lucruri trebuie să meargă în paralel”.

Problemele nu au început în 2024

Vicepremierul a respins ideea că actualele probleme economice ar fi fost provocate exclusiv de măsurile adoptate în ultimul an.

„Doar acele măsuri nu ne-ar fi dus în situația în care ne aflăm, dacă totul era frumos roz și totul mergea perfect până în decembrie 2024”, a afirmat acesta.