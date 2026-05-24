Prima pagină » Politic » Tánczos Barna admite efectele austerității: Măsurile fiscale au afectat consumul

Tánczos Barna admite efectele austerității: Măsurile fiscale au afectat consumul

Vicepremierul Tánczos Barna, care ocupă interimar și portofoliul Agriculturii, a recunoscut că măsurile adoptate anul trecut pentru reducerea deficitului au avut efecte asupra economiei și consumului intern, însă susține că situația macroeconomică era deja gravă.
Tanczos Barna: „Nu vom merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau e susținut de AUR”
Tanczos Barna: „Nu vom merge niciodată cu un guvern din care face parte AUR sau e susținut de AUR”
Tanczos Barna, despre criza politică: UDMR nu a fost niciodată buturuga care să răstoarne căruța
Tanczos Barna, despre criza politică: UDMR nu a fost niciodată buturuga care să răstoarne căruța
Tanczos Barna: Sunt 90% convins că la a doua nominalizare se va găsi soluția unui guvern
Tanczos Barna: Sunt 90% convins că la a doua nominalizare se va găsi soluția unui guvern
Împușcături în apropierea Casei Albe. Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret
Împușcături în apropierea Casei Albe. Un suspect înarmat a fost ucis de Serviciul Secret
Noaptea Muzeelor în Capitală. Sute de vizitatori la ediția a 22-a a evenimentului
Noaptea Muzeelor în Capitală. Sute de vizitatori la ediția a 22-a a evenimentului
Maria Miron
24 mai 2026, 16:22, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

„Cu siguranță, măsurile de anul trecut au afectat cererea și consumul. Așa este”, a afirmat oficialul duminică, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit lui Barna, momentul critic pentru economia României a fost finalul anului 2024, când a preluat Ministerul Finanțelor.

Barna: Doar austeritatea nu poate rezolva criza

„Orice specialist în macroeconomie știe că nici o criză de genul acesta în care s-a aflat România – termenul sau momentul de referință este decembrie 2024, căci atunci am ajuns la finanțe – nici un derapaj macroeconomic nu se poate rezolva doar prin reduceri de cheltuie și prin austeritate. Trebuie și partea de dezvoltare economică”, a declarat politicianul UDMR.

Barna spune că social-democrații au avut dreptate atunci când au insistat pentru măsuri de stimulare economică în paralel cu disciplina bugetară: „Fără doar și poate, colegii din PSD au avut dreptate când au insistat foarte mult pe măsuri de relansare economică. Cele două lucruri trebuie să meargă în paralel”.

Problemele nu au început în 2024

Vicepremierul a respins ideea că actualele probleme economice ar fi fost provocate exclusiv de măsurile adoptate în ultimul an.

„Doar acele măsuri nu ne-ar fi dus în situația în care ne aflăm, dacă totul era frumos roz și totul mergea perfect până în decembrie 2024”, a afirmat acesta.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Tânăr adept al grupării neonaziste „Unitatea 731”, condamnat pentru cinci infracțiuni. A desenat svastica, crucea celtică sau acronimul „AR88” pe morminte evreiești din Bacău și pe mașina Jandarmeriei
Libertatea
Planta aromatică care purifică locuința și alungă toate energiile negative. Cum să o folosești?
CSID
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia