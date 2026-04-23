Vicepremierul Tanczos Barna: „Reducerile de cheltuieli și austeritatea nu rezolvă o criză bugetară”

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că actuala criză politică nu va genera un „șoc” major în economie, însă afectează perspectivele de relansare.
Iulian Moşneagu
23 apr. 2026, 22:03, Economic

„Nu cred că o să genereze un șoc. De ajutat, cu siguranță, nu ajută această criză politică. Am fi avut nevoie de calm, de liniște și de reforme, de măsuri economice care să ajute la relansarea economică”, a declarat Tanczos Barna, la Digi24.

Vicepremierul a declarat că austeritatea nu rezolvă crizele bugetare.

„Nicăieri austeritatea, doar austeritatea, n-a rezolvat nici o criză bugetară. În nicio țară. Nici în Grecia, nici în alte țări europene sau nici în alte țări de pe alte continente. Pur și simplu, reducerile de cheltuieli și austeritatea nu rezolvă o criză bugetară, mai ales dacă pornim de la 9,6% sau 9,3% deficit”, a spus Tanczos Barna.

El a explicat că ajustările bugetare trebuie făcute gradual, pentru a evita efecte negative în economie.

„Corecțiile majore se resimt în economie imediat. O corecție de 1,4%, o corecție făcută în anul 2025, e o corecție majoră care poate fi apreciată de piețele internaționale sau de Comisia Europeană ca un rezultat extraordinar. Dar toată lumea trebuie să aibă în vedere că peste tot unde s-au făcut corecțiile prea repede și prea abrupt, au generat o spirală de adâncire a crizei”, a afirmat vicepremierul.

Întrebat dacă declarațiile sale reprezintă o critică la adresa premierului Ilie Bolojan, Tanczos Barna a spus că, în primele luni, nu au existat alte opțiuni decât respectarea cerințelor Comisiei Europene.

