Tanczos Barna: Nu o să fie nominalizată nici de la PSD, nici de la AUR o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR

„Avem o certitudine. Că nu o să fie nominalizată nici de la PSD, nici de la AUR, o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR”, susține vicepremierul Tanczos Barna.
Cosmin Pirv
23 apr. 2026, 21:34, Politic

Vicepremierul UDMR Tanczos Barna apreciază că momentul actual de pe scena politică este „complicat” și că fiecare partid are câte „o linie roșie”.

„Este complicat. N-aș vrea să folosesc cuvântul grav, dar este complicat din punct de vedere politic. Destul de complicat. Sunt lucruri care sunt practic linii roșii pentru fiecare partid, cum pentru UDMR, de exemplu, linia roșie este participarea sau chiar susținerea unui guvern din partea AUR, adică acel guvern care va fi susținut de AUR, sau în care va intra AUR, nu o să aibă, în niciun caz, miniștri UDMR. Noi nu intrăm într-o astfel de coaliție. Lucrurile spuse de PSD sunt foarte clare. Nu doresc o coaliție cu Bolojan în fruntea guvernului. Domnul Bolojan nu își de demisia. O altă linie roșie”, a spus vicepremierul la Digi24.

El spune că „săptămâna viitoare încep să se limpezească apele, are loc aceea de dezescaladare. Lucru esențial pentru a putea continua dialogul”.

Gesturi colegiale odată cu depunerea demisiilor

Tanczos Barna spune că a fost o perioadă, câteva zile, destul de tensionate între PNR și PSD.
„O calmare a spiritelor va ajuta cu siguranță. Am avut și câteva mesaje sau câteva gesturi absolut corecte, colegiale, omenești, odată cu depunerea demisilor”, a spus el.

A vorbit despre miniștrii PSD care au demisionat și despre Ciprian Șerban, care i-a transmis premierului „expresia deosebitei mele considerații”.

„Și faptul că în celelalte demisii n-a apărut o frază de genul acesta nu e că n-au avut o relație foarte bună și ceilalți miniștri, eventual, cu premierul”, a spus vicepremierul.

Despre moțiune

Tanczos Barna a vorbit și de o eventuală moțiune de cenzură.

„Este suficient să constați că a căzut guvernul și este nevoie de nominalizarea unei persoane care să formeze un nou guvern. Iar aici avem o certitudine. Că nu o să fie nominalizat nici de la PSD, nici de la AUR, o persoană care ar propune o coaliție PSD-AUR. Cu siguranță. Eu cred și nu cred sunt singur 100% că nici PSD nu dorește o asemenea coaliție în momentul de față”, a mai spus vicepremierul.

El a spus că rămâne varianta unei „reașezări a coaliției actuale”, în acest format de patru: PSD, PNL, USR, UDMR, sau varianta unui guvern minoritar „unde cineva, un tehnocrat, un politician, un președinte de partid vine și spune am certitudinea că partidele mele plus câteva voturi adunate din Parlament pot forma o majoritate”. El admite însă că „este încă relativ departe, zic eu, acest eveniment”.

 

