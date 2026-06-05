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Nicușor Dan respinge acuzațiile că își face „guvernul lui”: „Nu există o altă soluție pro-occidentală. Țara trebuie guvernată”

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu se mai implică în discuțiile privind componența viitorului Executiv pe care premierul desemnat Eugen Tomac urmează să o propună Parlamentului. Întrebat câți dintre consilierii săi s-ar putea regăsi pe lista de miniștri, șeful statului a spus că decizia îi aparține exclusiv lui Tomac.
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Gabriel Negreanu
05 iun. 2026, 18:51, Știri externe
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„Din momentul ăsta este o discuție din care eu m-am extras. Este o discuție strict între Eugen Tomac și persoanele pe care dumnealui și le dorește. Sunt persoane interesante între consilierii mei. O să vedem. E decizia lui”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a respins și comparațiile cu acuzațiile formulate în trecut la adresa foștilor președinți Traian Băsescu și Klaus Iohannis, potrivit cărora aceștia și-ar fi creat „propriul guvern”. Nicușor Dan a susținut că situația actuală este diferită, deoarece, în opinia sa, nu există în acest moment o altă soluție politică pro-occidentală.

„Diferența fundamentală este că, dacă un guvern al predecesorilor mei eșua, exista o alternativă clar pro-occidentală. Asta e diferența fundamentală”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan apără desemnarea lui Eugen Tomac: „N-a fost orgoliu, a fost o necesitate”

Nicușor Dan a insistat că desemnarea lui Eugen Tomac nu a fost motivată de orgoliu politic sau de dorința de a controla viitorul Cabinet, ci de nevoia de a răspunde unei situații politice complicate.

„În alegerea pe care eu am făcut-o n-a fost vreun orgoliu sau vreo dorință, ci a fost să răspund la o necesitate. Pentru că, realmente, nu există o altă soluție pro-occidentală în momentul ăsta”, a declarat președintele.

Întrebat cine își va asuma un eventual eșec al viitorului Executiv, Nicușor Dan a răspuns că fiecare om politic este responsabil pentru deciziile pe care le ia.

„Orice om politic își asumă toate gesturile pe care le face. Dar, repet, în momentul acesta a fost un gest de asumare a unei realități. Țara trebuie guvernată”, a mai spus președintele.

Nicușor Dan, mesaj pentru partide: Sprijiniți guvernul tehnocrat. AUR iese din calcul

Nicușor Dan a declarat că are speranța că toate forțele pro-occidentale vor susține guvernul tehnocrat, pe motiv că aceasta ar fi singura variantă „logică” pro-occidentală care poate avea o majoritate parlamentară.

În ceea ce privește scenariile pentru obținerea voturilor necesare în Parlament, Nicușor Dan a spus că varianta pe care o preferă este ca partidele din fosta coaliție să sprijine guvernul tehnocrat.

„Scenariul care mie îmi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliție să sprijine acest guvern tehnocrat”, a declarat el.

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