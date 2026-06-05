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Nicușor Dan, mesaj pentru partide: Sprijiniți guvernul tehnocrat. AUR iese din calcul

Nicușor Dan a declarat că are speranța că toate forțele pro-occidentale vor susține guvernul tehnocrat, pe motiv că aceasta ar fi singura variantă „logică” pro-occidentală care poate avea o majoritate parlamentară.
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Gabriel Negreanu
05 iun. 2026, 18:32, Politic
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Nicușor Dan a declarat că are speranța că toate forțele pro-occidentale vor susține guvernul tehnocrat, pe motiv că aceasta ar fi singura variantă „logică” pro-occidentală care poate avea o majoritate parlamentară.

„Eu am speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern, pentru că nu există o altă posibilitate logică, pro-occidentală, și care să aibă și o majoritate în spate”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat despre pozițiile exprimate public de liderii altor partide, care au înclinat mai degrabă împotriva ideii unui guvern tehnocrat, Nicușor Dan a evitat să lanseze acuze. El a precizat că premierul desemnat urmează să poarte discuții cu partidele de la care așteaptă sprijin.

„Premierul desemnat va avea discuții pe componență, pe program, cu partidele de la care așteaptă sprijinul și eu sunt optimist că, în cele din urmă, îl va obține”, a afirmat acesta.

În ceea ce privește scenariile pentru obținerea voturilor necesare în Parlament, Nicușor Dan a spus că varianta pe care o preferă este ca partidele din fosta coaliție să sprijine guvernul tehnocrat.

„Scenariul care mie îmi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliție să sprijine acest guvern tehnocrat”, a declarat el.

Nicușor Dan: Cu AUR nu se pune problema

Întrebat dacă, în cazul în care nu se ajunge la acest sprijin, Eugen Tomac ar trebui să negocieze cu opoziția sau cu AUR, Nicușor Dan a respins această variantă.

„Cu AUR nu se pune problema”, a spus acesta.

El a adăugat că, din momentul desemnării, premierul desemnat are libertatea de a purta negocierile pe care le consideră necesare, dar a subliniat că, în opinia sa, o colaborare cu AUR nu intră în calcul.

Întrebat dacă ar putea exista discuții cu parlamentari individuali din AUR, Nicușor Dan a răspuns că, „de principiu, nu”, menționând însă că există mai multe scenarii posibile, inclusiv sprijin din partea unor deputați sau senatori independenți ori a unor grupuri formate din parlamentari care au părăsit alte formațiuni.

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